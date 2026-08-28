Guareña revisará el uso de inteligencia artificial en los proyectos para su plaza de gerente comercial

El Ayuntamiento de Guareña comprobará si los aspirantes a gerente de dinamización comercial presentan proyectos elaborados con inteligencia artificial, según la convocatoria publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La convocatoria establece que los candidatos deberán elaborar un Plan Anual de Dinamización Comercial destinado a impulsar, promocionar y fortalecer el comercio local y otros sectores estratégicos del municipio. El documento en cuestión deberá tener una extensión máxima de 30 páginas, sin contar portada, índice, bibliografía y anexos.

Según se indica en el BOP, a través de este documento, "la persona aspirante deberá demostrar su capacidad para analizar la realidad local, definir objetivos, planificar actuaciones viables y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados". Además, el proyecto deberá contener un diagnóstico inicial del comercio local, la justificación de la propuesta, los objetivos, la planificación de las actuaciones, el cronograma de ejecución, los recursos o la estrategia de comunicación, entre otros.

Se comprobará el uso de IA

Pero lo realmente llamativo es que en las propias bases se recuerda que se revisará la autenticidad de los trabajos "identificando posibles textos generados a través de inteligencia artificial", aunque no detallan las herramientas que utilizará el consistorio ni las consecuencias de esa detección, si informan de que lo harán "con las herramientas disponibles".

La plaza, convocada mediante el sistema de concurso-oposición, será de funcionario interino, a jornada completa, con una duración de tres años y con incorporación prevista para el próximo 1 de octubre.

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El plazo para presentar las solicitudes será de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP de Badajoz. El proceso selectivo permitirá además crear una bolsa de trabajo con los aspirantes que superen las pruebas, destinada a cubrir futuras necesidades relacionadas con el puesto.