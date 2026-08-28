Monesterio cambia en verano las clases de gimnasia de mantenimiento por el divertido y refrescante aquagym

El pasado jueves, 27 de agosto, con una cena de convivencia entre las participantes, se clausuró oficialmente el programa de aquagym que, durante los meses de julio y agosto se ha venido desarrollando en las instalaciones de la piscina municipal.

Esta práctica deportiva continúa siendo la “estrella del verano” para personas mayores y de mediana edad, afirma la monitora de la actividad y dinamizadora deportiva de la mancomunidad de Tentudía Esperanza Boza. En Monesterio han participado un centenar de personas, “todas, excepto 4 chicos, han sido mujeres”.

Pese al bajón térmico de los últimos días, “que ha dejado en casa a más de una”, el caluroso verano que estamos cerrando ha permitido el “disfrute, la convivencia y la socialización” de un importante sector de la ciudadanía quienes, durante el tiempo de estío, cambian su rutina deportiva, casi siempre relacionada con la gimnasia de mantenimiento, por el refrescante ejercicio que supone este deporte.

Repartidas en dos grupos de 50 asistentes, el programa deportivo se ha desarrollado durante 2 días semanales. El éxito de la actividad radica, explica la entrenadora, en lo “divertido” que resulta compartir el deporte con otras personas y más aún, en el medio acuático. “Salen de casa, se olvidan de la rutina y el calor, socializan, hacen deporte y después, se paran a tomar algo en el bar de la piscina”. Tardes completas para personas de cualquier edad que incrementan el grado de diversión a través de la imprescindible música que ameniza las dinámicas deportivas.

Beneficios

La práctica del aquagym, por sus características, “es muy beneficiosa para la tonificación muscular y la resistencia cardiovascular”. En el caso de personas más mayores, el agua reduce el peso del cuerpo y protege las articulaciones. “El agua no tiene impactos y permite realizar movimientos que, fuera de este medio serían casi imposibles según la edad” afirma Esperanza Boza.

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El curso ha contado con “menos jóvenes y más personas mayores y de mediana edad”. Alrededor del 40% de las participantes son habituales en las clases de gimnasia de mantenimiento que ofrece el ayuntamiento en el polideportivo municipal. Volverán a juntarse para practicar deporte a partir del próximo mes de octubre, cuando comience el nuevo programa deportivo municipal. Hasta entonces, seguro que echarán de menos el contacto diario en las calurosas tardes de verano. Seguirán formando parte de un grupo cuyo vínculo social se extiende más allá del beneficio para la salud que representa siempre el ejercicio físico.