El catedrático de la UEx Joaquín Villalba ‘Quini’ será el pregonero de la feria de Monesterio

El ayuntamiento de Monesterio ha dado a conocer el nombre del pregonero de la Feria de septiembre. Se ultiman los preparativos para estas fiestas que, en su actual edición se alargará entre los días 8 al 13 de septiembre, con una programación oficial que se dará a conocer la próxima semana. Mientras tanto, se van conociendo algunos detalles. Entre ellos, la presencia de Joaquín Villalba Álvarez, ‘Quini’, sobre el escenario de la caseta municipal, la noche de la inauguración. Este año, el ayuntamiento ha decidido que el pregón inaugural corra a cargo de este monesteriense, catedrático de la Universidad de Extremadura, que, actualmente residen en la ciudad de Cáceres.

Tras cursar el bachillerato en el Instituto Maestro Juan Calero de su pueblo natal, Joaquín se desplazó hasta la capital cacereña, donde estudió Filología Clásica. En 1998 defendió su tesis doctoral y recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Extremadura. Tras dos años en la Universidad de Coimbra continuó con su labor docente e investigadora en la UEx. Aquel mismo año se convirtió en catedrático.

De su dilatada carrera profesional destacan más de 60 publicaciones científicas, así como la participación en congresos nacionales e internacionales y una dedicación continuada a la enseñanza, la investigación y la divulgación. Sus investigaciones se centran en el estudio de la gramática renacentista y de la literatura latina y su pervivencia, desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Además, desde el año 2018 es coordinador de la materia de Latín para la Prueba de Acceso a la Universidad.

Sorprendido

En declaraciones a la emisora municipal, Radio Monesterio, Joaquín Villalba ha desvelado algunos de los detalles de un pregón que, por su condición docente e investigadora, defenderá las humanidades "para recordar los cimientos latinos de nuestra cultura".

Su designación como pregonero fue “una auténtica sorpresa”. La alcaldesa y la concejala de cultura le hicieron la propuesta en la feria del año pasado. Aceptó sin dudar. “Estoy muy orgulloso, aunque, también tengo cierto reparo ante la responsabilidad que representa para mí”, expresa Villalba.

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Durante estos días previos, Joaquín ultima su discurso. Acentuará, nos adelanta, en la formación que recibió en su pueblo, base fundamental para su desarrollo personal y docente. Tampoco faltarán sus recuerdos y anécdotas de la feria en sus etapas de infancia y juventud. Como profesor de Filología Clásica y valedor de la cultura latina, “romperé una lanza en favor de las humanidades, de la defensa de la cultura romana y latina que, en el fondo, también es nuestra cultura”, asegura el pregonero.