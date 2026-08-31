El cabañuelo de Tentudía pronostica un 2027 ventoso, con pocas lluvias y sin nevadas

“El invierno será raro”, afirma Juan Luis Fernández, bombero del Infoex en la torreta de vigilancia de la sierra de Aguafría, de Monesterio que, un año más, al finalizar el mes de agosto, nos ofrece sus predicciones climatológicas basadas en el método tradicional de las cabañuelas.

Según sus observaciones, “no es normal la cantidad de grano que están acumulando este año las hormigas. No sé si viene un invierno muy frío, con muchas lluvias o muy seco, pero viene algo raro”, enuncia este amante de la naturaleza, desde siempre atraído por el respeto y la conexión con su entorno natural.

Las cabañuelas, explica Fernández, son un sistema ancestral de predicción meteorológica, “basado en la observación de los primeros días de agosto”. Así, las condiciones observadas entre los días 1 al 13 de agosto, representa, “correlativamente”, los meses de enero a diciembre del año venidero. Las circunstancias climáticas que acompañan entre los días 14 al 25 de agosto, son “inversas”, de tal manera que el día 14 haría referencia a diciembre, el día 15 a noviembre, etc., con lo que, a través de estas cabañuelas de retorno, “balancear el pronóstico anual completo”.

Al 70% de aciertos

Las predicciones que formuló para la comarca de Tentudía el año pasado, (correspondientes a este 2026, del que todavía faltan 4 meses para su finalización), se habrían cumplido en un 70%. Un porcentaje nada despreciable, del que sobresale el error de cálculo sobre las más que generosas lluvias que acompañaron durante los meses de enero y febrero. “Ojalá me equivoque al anunciar un año cálido y seco”, sentenciaba Juan Luis en su predicción para 2026. Aquel desatino llenó el pantano de Tentudía y garantizó el suministro para el cálido verano que estamos atravesando.

El cabañuelo asegura que el próximo año volverán las lluvias. No serán tan generosas como las del pasado invierno, aunque, en algunos casos “serán torrenciales”. Habrá tormentas y muchísimo viento, así lo vaticino”.

Por estaciones

Según sus cálculos, durante los meses de enero, febrero y marzo se prevén “algunas lluvias y temperaturas elevadas”. Fernández incide en que el segundo mes del año “vendrá con muchísimo viento” y asegura que en 2026, “no nevará en la comarca de Tentudía”. La primavera llegará “falta de precipitaciones, excesivo calor y más viento”. Durante los meses de marzo, abril y mayo, “lloverá, pero no las cantidades necesarias”.

El verano de 2027 volverá a ser “caluroso y con calimas”. El ciclo climatológico se cerrará con un otoño que se prevé “lluvioso, nublado y con grandes tormentas”.

Para sus predicciones, Juan Luis analiza las masas de agua, las temperaturas, el comportamiento de los animales salvajes y domésticos, ciertas plantas, los tipos de nubes, las rociadas… un compendio de elementos que son, “un rompecabezas de datos que voy anotando para intentar resumir en 12 meses, lo que he visto durante el mes de agosto en el cielo y en el suelo”.

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Las cabañuelas carecen de método científico. Se basan en la observación empírica de la naturaleza. A pesar de esto, razones culturales y tradicionales hacen que se continúe creyendo, reconociendo los aciertos y rechazando los fallos. Las gentes de campo sí saben interpretar las señales de su entorno más cercano como indicadores del tiempo que está por venir.