Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Música en directo

El Castillo de Alburquerque se estrena como escenario de grandes conciertos con ‘Luna Sinfónica’

El domingo, 40 músicos y un trío lírico, homenajeará al conjunto lírico Il Divo

Tendrá un aforo limitado a 400 espectadores y las entradas tendrán un precio de 5 euros

Castillo de Luna de Alburquerque.

Castillo de Luna de Alburquerque.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Alburquerque

Los baluartes del Castillo de Alburquerque serán escenario el 6 de septiembre de la primera edición de 'Luna Sinfónica', una nueva propuesta cultural organizada por la Asociación Amigos del Castillo, y protagonizada por 40 músicos y un trío lírico con el que se homenajeará al conjunto lírico Il Divo.

La propuesta nace con vocación de continuidad y con el objetivo de convertir este espacio patrimonial en escenario de grandes acontecimientos musicales. En este sentido, la asociación aspira a que el castillo "no sea únicamente un extraordinario monumento histórico", sino también un espacio capaz de generar nuevas experiencias tanto para vecinos como para visitantes: "Nuestra intención es que la cultura pueda encontrar en el castillo un lugar para desarrollarse, generando al mismo tiempo nuevos motivos para visitar Alburquerque y reforzando la vinculación entre patrimonio, cultura y turismo".

La cita tendrá como gran protagonista a la Orquesta Sinfónica del Centro Superior Internacional de Música de Extremadura que reunirá a 40 músicos sobre el escenario. Se trata de una formación de reciente creación vinculada a la enseñanza superior de música y concebida para impulsar y proyectar el talento musical extremeño, ofreciendo a jóvenes intérpretes la posibilidad de participar en grandes producciones sinfónicas, líricas y escénicas.

Un homenaje sinfónico a Il Divo

La orquesta estará acompañada por Lyberic, trío lírico-vocal formado por los tenores Néstor Martorell y Juan Ledesma y el barítono Edgar Abramian, tres cantantes con una amplia trayectoria profesional en escenarios nacionales e internacionales. Juntos, ofrecerán un homenaje sinfónico a Il Divo, uno de los grandes referentes internacionales de la música lírica y vocal.

El espectáculo, que cuenta con arreglos especialmente concebidos para orquesta sinfónica, realizará un recorrido por algunos de los temas más reconocidos de su repertorio, entre ellos 'Regresa a mí', 'Grande Amore', 'Hasta mi final', o 'My Way', entre otros.

El concierto contará con un aforo limitado a 400 espectadores, todos ellos sentados, y las entradas tendrán un precio de 5 euros, una cantidad que la asociación ha calificado de "especialmente accesible", con el objetivo de facilitar al público el acceso a una producción musical de estas características.

Noticias relacionadas

Con esta primera edición, 'Luna Sinfónica' pretende convertirse en una nueva cita cultural de Alburquerque y tener continuidad en próximas ediciones, apostando por la combinación de música, patrimonio y territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Pedro Márquez Alcalde, letrado jefe del Ayuntamiento de Badajoz durante 20 años
  2. Aparecen nuevos restos arqueológicos en la avenida de Huelva de Badajoz, junto a la necrópolis islámica ya documentada
  3. Los Rebeldes, La Frontera y Diván du Don estarán en el Rock & Rett de Badajoz
  4. Cerro de Reyes critica la limpieza 'a medio gas' del Rivillas y el Calamón en Badajoz y exige un mantenimiento integral
  5. El Ayuntamiento de Badajoz renovará por completo el parque de Los Alféreces tras las quejas de los padres por las caídas
  6. Celestina cumple 100 años en Badajoz: '¿Cómo he podido durar tanto? Ni lo sé
  7. La Filmoteca de Extremadura aplaza su regreso en Badajoz al 17 de septiembre por los problemas con el aire acondicionado
  8. Un incendio forestal en la carretera de Sevilla de Badajoz moviliza medios aéreos y terrestres

La recreación de Los Sitios de Badajoz llevará a los jardines de La Galera los bailes de 1809

La recreación de Los Sitios de Badajoz llevará a los jardines de La Galera los bailes de 1809

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco

Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco

Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas

Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas

Vídeo | El delegado de Gobierno, José Luis Quintana, y la Guardia Civil sobre el alijo encontrado en la A-5 a la altura de Talavera la Real

Vídeo | El delegado de Gobierno, José Luis Quintana, y la Guardia Civil sobre el alijo encontrado en la A-5 a la altura de Talavera la Real

La Noche en Blanco cerró el amplio programa de actividades estivales de Monesterio

La Noche en Blanco cerró el amplio programa de actividades estivales de Monesterio

La Policía interviene con disparos al aire para contener a los migrantes que quieren acceder al centro de acogida ceutí de Loma Colmenar

La Policía interviene con disparos al aire para contener a los migrantes que quieren acceder al centro de acogida ceutí de Loma Colmenar

El Castillo de Alburquerque se estrena como escenario de grandes conciertos con ‘Luna Sinfónica’

El Castillo de Alburquerque se estrena como escenario de grandes conciertos con ‘Luna Sinfónica’
Tracking Pixel Contents