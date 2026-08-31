Sucesos
El Plan Infoex lucha contra dos incendios forestales simultáneos en la provincia de Badajoz
Otro fuego en Carmonita se está intentando extinguir con cuatro medios aéreos
Dos incendios forestales permanecen activos de forma simultánea este lunes por la tarde en Valverde de Mérida y Carmonita, ambos en la provincia de Badajoz, y han obligado a desplegar un importante dispositivo terrestre y aéreo del Plan Infoex.
Valverde de Mérida
La situación más delicada se registra por el momento en Valverde de Mérida, donde el Plan Infoex se había activado el nivel 1 de peligrosidad debido a la afección del incendio a carreteras o bienes de naturaleza no forestal a las 17.30 horas. Sin embargo, según la última actualización del Infoex, ya se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad.
En este fuego trabajan medios del Plan Infoex y bomberos de la Diputación de Badajoz. El dispositivo comunicado inicialmente está formado por una unidad de bomberos forestales terrestre, otra helitransportada, un agente del Medio Natural y un helicóptero, con 11 intervinientes.
Carmonita
Prácticamente al mismo tiempo se ha declarado otro incendio forestal en Carmonita, para el que también se ha desplegado un amplio operativo de extinción.
En este segundo incendio intervienen dos unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, además de un agente del Medio Natural. El dispositivo cuenta asimismo con cuatro medios aéreos: dos helicópteros y dos aviones.
Ambos incendios permanecen en fase de extinción. Por el momento no se ha comunicado la superficie quemada ni las causas de ninguno de los dos fuegos. En el caso de Valverde de Mérida tampoco se ha precisado qué carreteras o bienes se encuentran afectados.
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