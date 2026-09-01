La Diputación de Badajoz reparte 315.000 euros en equipos de protección para los municipios más pequeños

La Diputación de Badajoz ha convocado una nueva línea de subvenciones en especie, dotada con 315.000 euros, para facilitar equipos de protección individual (EPI) a los municipios de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes y a las entidades locales menores.

La convocatoria, publicada esta mañana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se enmarca en el Plan Provincial de Cooperación y tiene como finalidad facilitar a las entidades beneficiarias los equipos de protección necesarios para el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de los trabajadores contratados a través de los programas de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2026 o del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Del crédito total de 315.000 euros, unos 300.000 euros se destinan a los ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes y el resto a las entidades locales menores.

Primero 1.000 euros, el resto proporcionalmente

El reparto de la subvención contempla una cantidad económica inicial de 1.000 euros para cada municipio y entidad local menor. El crédito restante, una vez descontada esta cuantía fija, se distribuirá proporcionalmente en función de las cantidades económicas que perciban las entidades beneficiarias de los programas de empleo incluidos en la convocatoria.

Las entidades interesadas disponen de un plazo de 10 días naturales, a contar desde el 2 de septiembre, para presentar sus solicitudes. La tramitación deberá realizarse exclusivamente a través del Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la Diputación de Badajoz.

Una vez dictada la resolución de concesión, y tras la correspondiente adquisición de los equipos por parte de la Diputación mediante el procedimiento de contratación previsto legalmente, se procederá a su entrega a las entidades beneficiarias.

Justificación de la subvención

Una vez realizada la entrega de los equipos, las entidades locales beneficiarias deberán justificar la subvención en un plazo máximo de tres meses desde la recepción efectiva del material.

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Para ello, tendrán que presentar una certificación expedida en la que se acredite que los equipos de protección individual han sido recibidos en el almacén municipal a total conformidad, indicando expresamente la fecha en la que se produjo la entrega, así como que no se ha solicitado ni obtenido ninguna otra subvención para financiar estos mismos equipos. Además, la institución provincial podrá realizar las comprobaciones que considere oportunas para verificar el destino y la correcta recepción del material, solicitando documentación adicional o examinándola directamente en las dependencias de las entidades beneficiarias.