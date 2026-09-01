Puebla de la Calzada y Calamonte acogerán talleres para crear un Carnaval más sostenible

La Diputación de Badajoz, a través del Área Funcional de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha puesto en marcha los talleres 'Ecodiseño: Carnaval Circular', una propuesta formativa gratuita destinada a fomentar la sostenibilidad y la economía circular en la elaboración del vestuario de Carnaval en las localidades de Puebla de la Calzada y Calamonte.

La iniciativa, que se desarrolla en el marco del proyecto europeo RESOTEX y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), está dirigida al público general a partir de los 16 años, así como a integrantes de comparsas, murgas y asociaciones culturales.

Los talleres plantean una metodología eminentemente práctica en la que los participantes podrán aprender a reciclar, customizar y transformar prendas y disfraces de años anteriores para convertirlos en nuevas piezas destinadas a las próximas celebraciones de Carnaval.

Técnicas tradicionales e innovación tecnológica

Los talleres combinan técnicas tradicionales de patronaje y confección con herramientas tecnológicas aplicadas al ecodiseño. Para ello, la institución provincial pondrá a disposición de los participantes equipamiento especializado, entre el que se incluyen impresora 3D, estación de serigrafía y máquinas de coser. Además, los talleres incorporarán herramientas de Inteligencia Artificial orientadas al diseño y rediseño de piezas textiles, permitiendo explorar nuevas posibilidades creativas a partir de materiales y prendas que ya existen.

El objetivo es proporcionar a los asistentes conocimientos y recursos prácticos para crear piezas textiles únicas, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental y la generación de residuos.

En Puebla de la Calzada y Calamonte

Las actividades se desarrollarán en los Centros Integrales de Desarrollo (CID) de la Diputación de Badajoz ubicados en Puebla de la Calzada y Calamonte. En el CID Vegas Bajas de Puebla de la Calzada, los talleres se celebrarán el viernes 18 de septiembre, de 16.30 a 18.30 horas, y el sábado 19, de 09.30 a 13.30 horas. Por su parte, el CID Municipios Centro de Calamonte acogerá las actividades el viernes 25 de septiembre, de 16.30 a 18:30 horas, y el sábado 26, de 09.30 a 13.30 horas.

Uno de los elementos fundamentales de estos talleres será la reutilización de materiales que los propios participantes tengan en casa. Por ello, cada asistente deberá acudir con, al menos, una prenda o pieza que pueda ser reutilizada o customizada, como telas y textiles en desuso, manteles, cortinas, gorras, sombreros o diademas. De esta forma, cada participante podrá finalizar la formación con un vestuario o accesorio preparado para lucir en las próximas fiestas de Carnaval.

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Con esta iniciativa, la Diputación de Badajoz busca que el vestuario de Carnaval sea también una oportunidad para sensibilizar sobre el aprovechamiento de los recursos, alargar la vida útil de los materiales y promover hábitos más sostenibles desde el ámbito local.