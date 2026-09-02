“¡Cuánto estúpido suelto!”: la alcaldesa de Fregenal carga contra el autor del falso cartel que anuncia un concierto de Sanguijuelas del Guadiana

Un montaje malintencionado difundido en redes sociales ha obligado a la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez, a salir al paso para desmentir categóricamente la presencia del conocido grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana en la próxima Feria de San Mateo.

El cartel, que anuncia el concierto para el próximo 18 de septiembre, contiene además una llamativa errata al escribir 'Sanguijelas' en lugar del nombre correcto de la banda. La imagen, encabezada por un gran rótulo falso de 'Feria San Mateo 2026', utiliza de forma indebida los símbolos oficiales del Ayuntamiento de Fregenal y muestra a los tres integrantes de la formación en blanco y negro sobre un fondo incongruente que combina la Catedral de Mallorca, la Catedral de Sevilla y la Torre del Oro.

Uso de la imagen institucional

Ante la confusión generada entre los vecinos, la edil ha mostrado su indignación a través de una publicación en sus redes sociales, condenando con firmeza el uso sin autorización de los emblemas municipales: "No sé quién ha sido el gracioso que ha hecho el cartel ni quién utiliza el escudo institucional del Ayuntamiento de Fregenal". Además, pide colaboración ciudadana para encontrar al autor: "Si alguien lo sabe, que nos lo traslade. Es una vergüenza que se utilicen de manera ilegal los símbolos del ayuntamiento. Vamos a tratar de dar con quien ha hecho la gracia".

Asimismo, la regidora ha querido aclarar la imposibilidad de contar con Sanguijuelas del Guadiana en las fiestas locales por razones económicas y de agenda. "Los Sanguijuelas no vienen a la feria. Ya nos gustaría. Ni por caché ni por agenda se puede asumir por nuestra parte", ha explicado Tina Rodríguez, quien ha dirigido un tajante mensaje al autor del bulo: "Así que, por favor, al gracioso de turno le pedimos que deje de inventar, de mentir y de crear expectativas falsas y maliciosas. ¡Cuánto estúpido suelto!".

Por último, la alcaldesa ha tirado de ironía ante los llamativos errores de diseño de la imagen, que omitía por completo el patrimonio de Fregenal de la Sierra: "Ya que te señalas, pon detrás el castillo de Fregenal. ¡Qué menos, espabilao!". Los comentarios no se han hecho esperar y algunos vecinos han condenado el acto: "Qué pena ver cada día a tanta gente con la vida vacía. A ver si se apuntan a clases de adultos para que hagan la gracia con arte y sin faltas de ortografía".

Ahora, el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra trata de rastrear la autoría del montaje tras el uso no autorizado de la imagen institucional para localizarlo y, puede, que emprender acciones legales.