La Casa del Ajimez de Zafra se convertirá en escaparate de la Vía de la Plata y del Día de Extremadura

La localidad pacense de Zafra celebrará el Día de la Ruta Vía de la Plata del 14 al 18 de septiembre, con una programación que se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas en la Casa del Ajimez. Bajo el lema "Una ruta, mil experiencias. Y Zafra, una parada imprescindible", la iniciativa pretende acercar a vecinos y visitantes la riqueza de la Vía de la Plata a través de sus historias, viajeros, paisajes, patrimonio y gastronomía.

Durante esa semana, la Casa del Ajimez se convertirá en un punto de encuentro para descubrir y poner en valor los diferentes atractivos de esta ruta, destacando el papel de Zafra como uno de sus enclaves de interés.

Los visitantes también podrán disfrutar de un photocall para compartir sus experiencias, que contará con diversos elementos de temática romana, cedidos por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Esperanza y Nuestra Señora del Santo Rosario de Zafra.

Proyecciones, entrevistas y gastronomía

Además, se proyectarán audiovisuales de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata y se realizará un programa especial de radio, con entrevistas a personas que han recorrido o tienen previsto recorrer esta histórica ruta. La gastronomía también tendrá un papel fundamental con 'Sabores de la Ruta', una recopilación de recetas, productos típicos e información sobre mercados, fiestas y jornadas vinculadas a los distintos territorios por los que discurre esta ruta.

Como broche final a la programación, el 18 de septiembre será el recibimiento institucional a los participantes en la Ruta Mototurística 'Cursus Publicus', que recorrerán la Vía de la Plata desde Sevilla hasta Gijón y realizarán una parada en la ciudad. El acto tendrá lugar entre las 11.00 y las 13.00 horas en la Plaza del Pilar Redondo.

Día de Extremadura

Por otro lado, los días 7 y 8 de septiembre, con motivo del Día de Extremadura, la Casa del Ajimez también acogerá una exposición de indumentaria extremeña. Una muestra que permitirá conocer la identidad cultural de la región a través de sus trajes y elementos característicos.

La Casa del Ajimez de Zafra. / Cedida

En la presentación de ambos actos, el alcalde de Zafra y presidente de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, Juan Carlos Fernández, agradeció la labor que se hace desde la Oficina de Turismo y señaló que la Casa del Ajimez ha ido mejorando progresivamente con el objetivo de ofrecer un espacio con un uso cada vez más atractivo y dinámico.

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Asimismo, subrayó la importancia de conmemorar estas dos fechas especiales con diversas actividades y animó a la ciudadanía y a los visitantes a participar en ellas.