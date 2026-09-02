Las empresarias de la provincia de Badajoz contarán con una nueva red para impulsar sus proyectos

La Diputación de Badajoz y la Asociación OPA Extremadura (OPAEX), han puesto en marcha el proyecto 'Conectadas en EME', una iniciativa dirigida a empresarias y emprendedoras de la provincia que tiene como objetivo crear una red estable de apoyo, formación, visibilidad y generación de oportunidades para el desarrollo de sus negocios.

El proyecto está respaldado con una subvención de 50.000 euros y verá la luz este mismo mes respondiendo a la necesidad trasladada por parte de las empresarias y emprendedoras de la provincia a través de OPAEX. Bajo el nombre 'Conectadas en EME', la iniciativa tiene como objetivo crear una red en la que puedan compartir experiencias, generar contactos, acceder a formación y encontrar nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.

Una de las primeras actuaciones será el primer 'Desayuno EME', que se celebrará el próximo 22 de septiembre en el CID de Olivenza. Este encuentro combinará formación, presentación de proyectos y networking, y servirá para poner en marcha esta nueva etapa del proyecto. A este encuentro le seguirán otros cuatro que se celebrarán en los CID de Zafra, Castuera, Puebla de la Calzada y Monesterio, llevando la iniciativa a diferentes puntos de la provincia y aprovechando la Red CID de la institución provincial como espacios de encuentro y formación.

Una plataforma digital para las participantes

Otra de las actuaciones será la creación de una plataforma digital que permitirá mantener activa la red durante todo el año, facilitando el acceso a formación, eventos, contenidos y espacios de intercambio entre las participantes.

En la presentación del proyecto, el diputado provincial Manuel Gómez ha calificado la combinación entre la institución y la organización como "muy efectiva". Unas palabras de las que se ha hecho eco Fernando Segador, presidente de OPAEX, agradeciendo la apuesta "por poner de nuevo un punto de encuentro para las mujeres empresarias en la provincia”.

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Con este proyecto, ambas entidades buscan fortalecer el emprendimiento femenino y apoyar a las 16.500 empresarias y emprendedoras de la provincia, dotándolas de más herramientas, mayor visibilidad y una red profesional que les permita impulsar y hacer crecer sus proyectos.