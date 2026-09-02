El jinete de Monesterio Mario Gómez nuevo campeón de Andalucía de Doma Vaquera Juvenil

Segundo gran título para el jinete de Monesterio Mario Gómez. Tras la consecución del campeonato de España 2025, acaba de conseguir el oro andaluz. A lomos de Aventura, se consolida como joven promesa de la doma a la vaquera, a la vez que abre nuevas oportunidades para un prometedor futuro en esta modalidad hípica, heredada de su padre, Mario Gómez senior, que siempre ha estado a su lado como entrenador.

Con solo 17 años, Mario y Aventura han conseguido la medalla de oro del Campeonato de Andalucía de Doma Vaquera Juvenil 1, que se disputó el pasado fin de semana en el Centro Hípico La Ponderosa, de la localidad sevillana de El Viso del Alcor.

“Me tocó salir el primero”, expresa Gómez. Esta circunstancia provocó una interminable espera hasta la salida de pista de todos sus compañeros. “Salí bastante contento con la reprise que había hecho, pero también sabía que mis compañeros, si lo hacían bien, me podían superar. Tiene caballos fuertes y son muy buenos jinetes”, afirma el flamante campeón andaluz. “Salí a darlo todo desde el primer momento”, enfatiza. Su caballo, narran las crónicas, “respondió con seguridad y entrega”, circunstancias que permitieron a Mario desarrollar su participación en profunda sintonía.

Trabajo continuo

Tras este galardón, Mario consolida su figura como joven jinete en la especialidad de Doma Vaquera, a la vez que persiste en su gran pasión, no exenta de trabajo y dificultades. A sus 17 años, compagina el mundo de la competición y los entrenos con su formación académica, una circunstancia, “que no siempre resulta fácil”, pero, que, “si te organizas bien, hay tiempo para todo”, ha expresado el jinete en una entrevista ante los micrófonos de la emisora municipal Radio Monesterio.

Estudia en Sevilla, con lo que, semanalmente se desplaza hasta Monesterio para entrenar. En sus vacaciones de verano no ha hecho otra cosa que prepararse concienzudamente. “En época de Instituto, suelo venir los fines de semana, viernes, sábado y domingo y dar todo lo que puedo. Ahora, en tiempo de verano, temporada en la que se celebran los concursos más fuertes, entreno todos los días”, afirma Mario Gómez, que, desde pequeño ha tenido la suerte y de estar acompañado por su padre, reconocido profesional en el mundo ecuestre con una gran experiencia en esta modalidad. El campeón destaca la importancia del “acompañamiento de su familia y sus amigos” y, fundamentalmente, “mis padres que me han apoyado en todo momento y han hecho que todo esto sea posible”.

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Mientras llega el próximo campeonato de España, Gómez se prepara para la Copa del Rey con otro binomio. Se trata, adelanta, “de un caballo algo más joven y con menos experiencia”, que, por el momento le está dando buenos resultados en los entrenamientos.