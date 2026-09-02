Pedir cita médica por WhatsApp ya es posible en el Área de Salud de Llerena-Zafra

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha puesto en marcha el servicio de gestión de citas de Atención Primaria a través de WhatsApp en todo el Área de Salud de Llerena-Zafra, dentro de la fase de pilotaje del proyecto de transformación digital orientado a facilitar la relación de la ciudadanía con el sistema sanitario.

Esta ampliación, desarrollada conjuntamente por el SES y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, supone un nuevo paso en la mejora de un servicio que el SES viene impulsando desde 2025 para garantizar una atención digital más fluida, accesible y adaptada a las necesidades de los ciudadanos, reduciendo esperas y ofreciendo nuevos canales de comunicación con el sistema sanitario.

La evolución más reciente del proyecto se inició el pasado 14 de julio, cuando se mejoró y actualizó el servicio que se venía prestando en los municipios de Jaraíz de la Vera y Talavera la Real, incorporando nuevas capacidades y una experiencia de usuario más sencilla e intuitiva. Tras los resultados obtenidos, el SES da ahora un paso más y extiende esta herramienta al conjunto del Área de Salud de Llerena-Zafra.

Solicitar, consultar y cancelar citas en el 659 061 821

A través de este canal, los ciudadanos adscritos a esta Área de Salud podrán solicitar, consultar y cancelar citas de Atención Primaria directamente desde WhatsApp en el teléfono 659 061 821 sin necesidad de realizar llamadas telefónicas o desplazamientos.

Según el Secretario General de Transformación Digital e IA, Juan Carlos Preciado, "la transformación digital no consiste solo en incorporar tecnología, sino en cambiar la forma en la que la administración se relaciona con los ciudadanos y hacerla más sencilla, accesible y cercana". Preciado ha afirmado que es, además, una medida anticipada de la futura Ley de Simplificación Administrativa y que "la tecnología solo tiene sentido cuando el ciudadano nota que una gestión que antes era más complicada ahora es más fácil".

Por su parte, el director general de Salud Digital, José María Villa, ha valorado los resultados obtenidos entre julio y agosto en Jaraíz de la Vera y Talavera la Real. En este sentido, ha detallado que se gestionaron un total de 227 solicitudes de cita mediante WhatsApp y ha comentado que, por centros de salud, "Talavera la Real registró 141 solicitudes y Jaraíz 86".

El perfil mayoritario de usuarios corresponde a personas de entre 18 y 59 años, que concentran el 71 por ciento de las citas tramitadas, datos que evidencian la utilidad de la mensajería instantánea como herramienta para facilitar el acceso a la Atención Primaria y avanzar hacia una sanidad más cercana, moderna y accesible.

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La implantación de este nuevo servicio en el Área de Salud de Llerena-Zafra permitirá seguir evaluando el comportamiento del servicio en un entorno de mayor dimensión poblacional y territorial, aportando información relevante para una futura ampliación a toda Extremadura.