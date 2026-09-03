La Guardia Civil interviene 103 tórtolas y libera dos en un control de caza en Valverde de Llerena

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones específicas de control e inspección de la caza durante la media veda —periodo en el que se permite la caza de determinadas especies antes de la apertura general de la temporada—, ha confeccionado denuncias administrativas a un coto privado del término municipal de Valverde de Llerena, así como al organizador de una tirada de tórtola europea.

El dispositivo especial se saldó con la intervención de 103 ejemplares de tórtola europea abatidos, así como con la liberación de otras dos aves que se encontraban con vida. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, cuando efectivos de la Guardia Civil desplegaron un dispositivo de inspección en diferentes cotos del término municipal de Valverde de Llerena, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan Adaptativo de Caza de la tórtola europea.

En uno de estos cotos, los agentes constataron que un grupo de cazadores, tras finalizar la jornada de cacería, había superado ampliamente el cupo máximo de capturas autorizado por la administración autonómica para ese acotado. Además, los cazadores no habían registrado las capturas en el sistema de control cinegético mediante precinto digital, incumpliendo así las condiciones establecidas para la gestión y aprovechamiento de esta especie.

103 ejemplares abatidos y dos con vida

Durante la inspección, los agentes también localizaron dos ejemplares de tórtola europea que aún permanecían con vida. Tras verificar que sus condiciones físicas eran favorables, los agentes procedieron a su inmediata puesta en libertad en el mismo entorno natural.

Ante los citados hechos, se procedió a la confección de las correspondientes actas de denuncia por el incumplimiento de la Resolución de 17 de julio de 2026, de la Dirección General de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Caza de Extremadura, que han sido remitidas a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, órgano administrativo competente para la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores.

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Los implicados se enfrentan a multas económicas y la posible suspensión del acotado para el aprovechamiento de esta especie en temporadas futuras.