Monesterio incrementará la plantilla de la Policía Local con 2 nuevas plazas

El ayuntamiento de Monesterio ha incluido 2 nuevas plazas de Policía Local en el proceso selectivo convocad por la Junta de Extremadura, publicado en el DOE, el pasado día 2 de septiembre. A finales de este año se incorporarán otros 3 agentes que, el próximo día 12 de septiembre, comenzarán sus periodos de prácticas en los ayuntamientos de Mérida y Jerez de los Caballeros, tras los convenios suscritos entre los tres consistorios.

La convocatoria actual consta de 35 plazas en toda la región, solicitadas por una veintena de municipios. En el caso de Monesterio, se trata de 2 vacantes, incluidas en un procedimiento que se desarrollará mediante el sistema de oposición libre, a través del Tribunal Único de la Junta de Extremadura.

Características

Las plazas pertenecen a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, y serán cubiertas en propiedad. Los aspirantes interesados, que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria podrán presentar sus solicitudes hasta el día 30 de septiembre.

Entre otros criterios, quienes aspiren a estas plazas deben tener nacionalidad española, haber cumplido 18 años y estar en posesión del título de Bachiller, Técnico equivalente o una titulación superior. Otro aspecto destacado es, “reunir las condiciones físicas y psíquicas necesarias” para desempeñar las funciones propias del puesto y no haber sido separados del servicio de cualquier administración pública, mediante expediente disciplinario, ni encontrarse inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas. Además, todos los aspirantes deberán estar en posesión de los permisos de conducir de las clases A2 y B.

Las personas interesadas en participar en este proceso podrán presentar sus solicitudes en el periodo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, con lo que el plazo permanece abierto hasta el día 30 de septiembre. Según se recoge en las bases, las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica o de forma presencial.

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Estos 2 nuevos agentes se incorporarán al cuerpo de la Policía Local de Monesterio, junto a los 3 agentes que superaron el último proceso selectivo y que, a partir del próximo día 12 de septiembre, iniciarán sus prácticas en los ayuntamientos de Mérida y Jerez de los Caballeros. Cabe recordar que, según se informó en el último pleno ordinario por parte de la alcaldesa, Loli Vargas, el ayuntamiento monesteriense ha firmado convenio con los de Mérida y Jerez, con la finalidad de garantizar las prácticas de los 3 agentes, ya que, al día de hoy, Monesterio no cuenta con los efectivos suficientes “para asumir las funciones de tutela y seguimiento de los agentes en prácticas”. Se prevé que los nuevos policías puedan incorporarse a finales de este año.