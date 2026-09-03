El PP reclama revisar el sistema de recogida de residuos 'puerta a puerta' de la Mancomunidad de Tentudía

Los alcaldes, portavoces y concejales del Partido Popular de los municipios integrados en la Mancomunidad de Tentudía han reclamado hoy una revisión urgente del sistema de recogida de residuos 'puerta a puerta' ante la situación que, según denuncian, atraviesa actualmente el servicio.

Los representantes populares han trasladado sus críticas durante una comparecencia celebrada a las puertas de la sede de la Mancomunidad, en Monesterio. La alcaldesa de Calera de León, Joaquina Rebollo, ha intervenido en nombre de los cargos del PP y ha asegurado que “en las últimas semanas la situación se ha convertido en insostenible”.

Según Rebollo, el problema no reside en prestar un servicio de recogida de residuos, sino en el funcionamiento del modelo implantado, que, a su juicio, cuenta con “horarios excesivamente rígidos, recogidas insuficientes, puntos de emergencia que no funcionan correctamente” y dificultades para determinados negocios, especialmente empresas, bares, hoteles y restaurantes.

El PP recuerda su voto en contra

La alcaldesa ha señalado también que los representantes del PP ya mostraron su rechazo a la ordenanza que regula el sistema y advirtieron durante las reuniones de la mancomunidad de los problemas que podía generar el modelo. En este sentido, ha asegurado que “el sistema no se ajusta a las necesidades de los vecinos” y ha calificado la gestión del servicio de “injusta y cuestionable”.

Ante esta situación, los alcaldes, concejales y portavoces populares reclaman una modificación urgente de la ordenanza del servicio de recogida de residuos, además de una revisión completa del funcionamiento del sistema y una mayor participación de los vecinos.

Transparencia a los vecinos

Los representantes del PP también han cuestionado la gestión de la presidenta de la mancomunidad, Felidad Hernández, a quien Rebollo ha reclamado una mayor transparencia y responsabilidad política ante las dificultades que, según sostiene, está generando el servicio: “Cuando un servicio genera este nivel de malestar, hay que asumir responsabilidades políticas”, ha señalado.

Por todo ello, el PP ha anunciado que solicitará la convocatoria de la Asamblea de la Mancomunidad de Tentudía para abordar la situación y plantear medidas que permitan modificar la ordenanza y mejorar el servicio, pero han querido reiterar que no están en contra de la recogida de residuos, sino de "una mala gestión". "Queremos un servicio que funcione, pueblos limpios, que se respete a nuestros vecinos y que la gestión sea transparente y eficaz”, ha defendido Rebollo.

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La alcaldesa ha advertido, finalmente, de que, si la mancomunidad no consigue solucionar los problemas planteados, los representantes populares estudiarán “la posibilidad de abandonar este sistema”.