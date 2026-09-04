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Costumbres locales y regionales

El festival 'Los Piporros' celebra diez años de folklore y relevo generacional en Guareña

Comenzará el domingo y se extenderá durante los dos próximos días

Esta edición se centra en grupos de Cáceres, Badajoz y en el Grupo de Folklore El Turuñuelo

Presentación del X Festival de Danzas y Folklore 'Los Piporros'.

Presentación del X Festival de Danzas y Folklore 'Los Piporros'.

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L. C. B.

Guareña

Llega un fin de semana muy especial para Guareña. No solo porque es el que precede al Día de Extremadura, sino porque acogerá el X Festival de Danzas y Folklore 'Los Piporros'. La cita cultural comenzará el domingo día 6 y se extenderá durante los dos próximos días.

Así lo ha presentado la concejala del ayuntamiento de la localidad, Nazaret Acevedo, en la presentación oficial del festival que ha tenido lugar en la Diputación de Badajoz, principal patrocinadora del evento y la cual ha estado representada por su vicepresidente, Ramón Díaz Farias. Este último ha ensalzado esta celebración alegando que "no es más que lo que sucede cuando una localidad apuesta por su cultura, por sus tradiciones y por su patrimonio, y se convierte en un proyecto estable, reconocido y querido por la ciudadanía”.

Sin embargo, la mayor de las alegrías no es la celebración de 'Los Piporros' este fin de semana, sino que hay relevo para los años posteriores. Guareña lleva más de dos años organizando un campamento infantil previo ligado al festival, gracias al cual, hasta 60 niños conocen las costumbres locales y regionales de un modo divertido y pedagógico. Esto, unido a que los grupos de cada rincón presentan cada año una nueva evolución, hace pensar a la organización "que el futuro del folklore extremeño está asegurado".

Grupos de Cáceres, Badajoz y de la propia localidad

El Ayuntamiento de Guareña ha compartido la mirada que propone este año. Fernando Pascual, gestor cultural del municipio, ha hablado de “patrimonio local y regional, para utilizar la cultura y las tradiciones como fijadoras de población”.

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Esta edición se centra en grupos de Cáceres, Badajoz y en el Grupo de Folklore El Turuñuelo, de la localidad. El cacereño es la 'Asociación Folklore Virgen de la Soledad de Malpartida de Cáceres', y los tres serán el colofón final dedicado a las danzas y los coros regionales por el 8 de septiembre.

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