El paro frena su marcha descendente en Monesterio y suma 16 desempleados en agosto

Monesterio cerró el mes de agosto con un total de 260 personas en situación de desempleo, de ellas, 178 eran hombres y 82 mujeres. Este dato representa un ligero repunte respecto al mes anterior, con 16 parados más que en julio; un comportamiento estacional habitual al cierre del verano debido a la temporalidad de los contratos estivales. Con respecto al mismo mes del año 2025, la localidad cerró agosto con 17 personas paradas menos.

El sector servicios continúa siendo el de mayor número de demandas, con un total de 191 personas sin empleo, (144 mujeres y 47 hombres). Aun así, el sector cerró mes con 16 parados menos que en el mes de julio. En el resto, la demanda de empleo se mantiene estable, con 22 personas sin empleo en el colectivo sin actividad, (16 mujeres y 6 hombres), 21 en industria, (13 mujeres y 8 hombres); 20 en construcción, (19 hombres y 1 mujer); y 6 personas en agricultura, con menos de 5 demandantes por cada sexo.

Grupos de ocupación

Con relación a los principales grupos de ocupación, según los datos publicados por el Observatorio de Empleo del SEXPE, las mayores cifras de desempleo vuelven a situarse en el grupo de ocupaciones elementales, que cuenta con 104 personas buscando trabajo, (78 mujeres y 26 hombres). Le siguen los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, con 61 demandas, (49 mujeres y 12 hombres).

Tal y como viene sucediendo históricamente, en el extremo opuesto se encuentran los trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero y forestal, con menos de 5 demandantes, (todos ellos hombres). El grupo de técnicos y profesionales científicos e intelectuales agrupa a un total de 17 personas paradas, de las que 13 son mujeres. El número de profesionales de apoyo que buscan empleo se eleva a 19, (10 mujeres y 10 hombres); los artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción cuenta con 22 personas paradas, (18 hombres y menos de 5 mujeres) y, finalmente, en el grupo de operadores de instalaciones y maquinaria y montadores, se acumulan 10 desempleados, de los que 6 son hombres y 4 mujeres.

Paro según edad y formación

De las 260 personas que no tienen trabajo, 111 tienen 55 o más años. Por el contrario, los grupos de edad con menor número de desempleados se registran entre los jóvenes de 25 a 30 años, (15 personas) y en el tramo de 20 a 25 años, (16 parados). En ambos casos, el reparto está muy igualado entre hombres y mujeres.

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Por último, en cuento al nivel formativo, quienes demandan empleo en Monesterio son, mayoritariamente, personas con titulación en Educación Secundaria obligatoria, con 101 parados, (70 mujeres y 31 hombres), seguido de quienes completaron la primera etapa de Educación Secundaria sin titulación, con 46 demandantes, de las que 30 son mujeres. Por el contrario, el nivel con menor representación, con menos de 5 demandas, se encuentra en quienes han participado en programas específicos de Formación e Inserción Laboral.