Roban joyas valoradas en 50.000 euros de la iglesia de Santa Catalina de Jerez de los Caballeros

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer el robo registrado en la iglesia de Santa Catalina de Jerez de los Caballeros, donde han sido sustraídas diversas joyas y objetos de las imágenes religiosas, cuyo valor inicial ronda los 50.000 euros.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado este robo, en el que el autor o autores se han llevado dos coronas y un manto de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, así como otros objetos de valor.

Efectivos de la Guardia Civil ya han realizado una inspección ocular de la iglesia y del lugar donde se encontraban los objetos sustraídos para poder tener algún tipo de pruebas, según han informado fuentes del instituto armado.

Sobre las cuatro de la mañana

El robo se produjo sobre las cuatro de la mañana, cuando han saltado las alarmas del sistema de seguridad que tienen algunas de las dependencias del templo, según informan fuentes de la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán, titular de las piezas robadas. Según la denuncia interpuesta, el valor conjunto de lo sustraído rondaría los 50.000 euros atendiendo a una estimación económica inicial.

Los autores del robo forzaron tanto la puerta lateral de la iglesia como las verjas de dentro y accedieron al camarín de la virgen. Momentos después, saltaron las alarmas y se vieron obligados a huir.

Además de la corona, también han sido robados otros elementos y adornos del cristo que procesionan con esta cofradía, que salen a las calles en su Semana Santa, declarada Interés Turístico Nacional

Puede estar relacionado con otros robos similares

La Policía Judicial se encarga ahora de las investigaciones y no se descarta que el robo pueda estar relacionado con otros similares que han tenido lugar en Extremadura. De hecho, la Guardia Civil ha informado también de que el párroco de Barcarrota, localidad situada a unos 21 kilómetros de Jerez de los Caballeros, interpuso una denuncia el pasado lunes 31 de agosto por el robo de varias joyas de la patrona del municipio, la Virgen de Soterraño.

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Asimismo, a mediados de mayo, la localidad de Fregenal de la Sierra, a unos 20 kilómetros de Jerez de los Caballeros, vivió el robo de varias joyas que portaba la patrona de la localidad, la Virgen de los Remedios, entre ellas anillos, pulseras y una cruz. El suceso, aunque no causó daños a las imágenes, también provocó una profunda conmoción entre vecinos y devotos.