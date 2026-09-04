El Trofeo Villa de Monesterio se queda en las vitrinas locales

El Club Polideportivo Monesterio venció por 2 goles a 1, al Atletic Fregenal, en el encuentro que se disputó la noche del pasado jueves, 3 de septiembre, en el Estadio Municipal, correspondiente a la 54ª edición del Trofeo Villa de Monesterio que, 4 años después regresa a las vitrinas locales.

Diseñado como el último encuentro de pretemporada, los locales se hicieron con la victoria en los últimos minutos de un encuentro muy disputado, con dos rivales de la misma categoría que, además, volverán a medirse en el primer partido de liga, previsto para el día 20 de septiembre, en tierras frexnenses.

El entrenador local, José Lancharro Megías, mostró su satisfacción por el trabajo desarrollado por sus jugadores. Ha sido una pretemporada “corta”, en la que “han fallado muchos jugadores” ya que “han aprovechado sus vacaciones de verano para trabajar en bares o restaurantes”. Aun así, el técnico confía plenamente en un conjunto “muy joven”, capaz de resolver ante cualquier rival de su categoría, “siempre y cuando jueguen como ellos saben”, que es, tocando el balón.

Francisco Javier Granadero entrega el trofeo al capitán frexnense / Rafa Molina

Entrega de trofeos

Tras el encuentro, que se disputó en horario nocturno, el presidente de la entidad amarilla, Urbano Martínez, pidió la “colaboración” de socios, simpatizantes, instituciones y del pueblo en general, con un equipo “muy joven”, quizá el de menor edad media de toda la categoría. “Vuestro apoyo será fundamental” para cumplir con los objetivos marcados, que no son otros que, la supervivencia deportiva y económica del club, sin olvidar el arraigo social, la formación comunitaria y el “orgullo de pasear el nombre de nuestro pueblo por toda Extremadura”, señaló Martínez.

La alcaldesa de la localidad, Loli Vargas, que acudió acompañada por el concejal de deportes, Francisco Javier Granadero y otros miembros del equipo de gobierno, tras felicitar a ambos contendientes, agradeció el trabajo que se viene desarrollando por parte de la directiva para mantener esta afición: “Estamos seguros de que el fútbol siempre tendrá continuidad en Monesterio”. Sobre todo, “teniendo en cuenta las bondades de quienes conforman la actual plantilla, que, además de ser excelentes futbolistas, son buenas personas”.

La velada se cerró con la entrega de trofeos. El responsable del Área Municipal de deportes, fue el encargado de entregar el premio de subcampeón al capitán frexnense. La alcaldesa hizo lo propio, poniendo en manos del capital local, el trofeo de campeones.

Trofeo adelantado

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Cabe señalar que, la disputa del Trofeo Villa de Monesterio, suele celebrarse dentro de la programación de la feria de septiembre. En esta edición, la directiva decidió adelantarlo, con la intención de dar cierto respiro a sus jugadores para que, debido a su edad, “puedan disfrutar plenamente de las actividades de pre feria y feria”, sin obligaciones deportivas hasta el inicio de la liga.