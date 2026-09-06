El Día de Valverde de Leganés tendrá como protagonistas la música y la Feria del Jamón

Valverde de Leganés se prepara para vivir los próximos 7 y 8 de septiembre dos jornadas con motivo de la celebración del Día de Valverde de Leganés y el Día de Extremadura, con una programación que combina tradición, reconocimiento, gastronomía, música y actividades para todos los públicos.

Los actos comenzarán mañana, víspera de esta doble celebración, con el Acto Institucional y la entrega de las Medallas de Valverde de Leganés y otros reconocimientos, a las 21.00 horas en la Plaza de la Constitución. Tras el acto, llegará la Gran Noche en Blanco Valverdeña, una velada que según ha explicado el ayuntamiento por una nota de prensa "llenará las calles y plazas del municipio de música, talleres, rincones y múltiples actividades, creando un ambiente mágico para disfrutar de la noche en compañía de familiares y amigos".

El jamón y la música como protagonistas

El martes 8 de septiembre, Día de Extremadura y Día de Valverde de Leganés, llegará uno de los grandes acontecimientos de la programación: la III Feria del Jamón. Tras el éxito de las dos primeras ediciones, Valverde de Leganés vuelve a rendir homenaje a uno de los productos gastronómicos más representativos de Extremadura con una jornada "pensada para disfrutar del jamón, conocer el trabajo de los profesionales del corte y compartir una jornada festiva".

La feria comenzará por la mañana con una experiencia de corte de jamón, en la que participarán cortadores profesionales y cortadores noveles, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de diferentes estilos y técnicas de corte y conocer de cerca este arte gastronómico. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de jamón a precios populares, una propuesta que permitirá acercar este producto a todos los públicos y convertir la feria en un gran punto de encuentro gastronómico.

Cata de jamón en Valverde de Leganés. / Cedida

A partir de las 14.30 horas, la música tomará el relevo con una programación de grandes tributos que pondrá el broche festivo a la jornada.

Noticias relacionadas

Según el consistorio, serán días dedicados a celebrar " todos juntos" los días de Valverde de Leganés y Extremadura.