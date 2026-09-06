Los festivos locales de Monesterio en 2027 serán los días 13 de mayo y 10 de septiembre

El pleno del ayuntamiento de Monesterio, reunido en sesión ordinaria, celebrada el pasado jueves, 3 de septiembre, aprobó por la unanimidad de los grupos municipales socialista y popular, el calendario de fiestas locales para el ejercicio 2027.

El próximo año, los días festivos a efectos laborales, retribuidos y no recuperables serán el 13 de mayo, jueves, para el desarrollo del multitudinario camino de la romería de San Isidro y el viernes, 10 de septiembre, fecha previa a la celebración del Día del Jamón.

En su propuesta, la alcaldesa, Loli Vargas, destacó que, “teniendo en cuenta que las fiestas locales son parte fundamental del calendario festivo del municipio, se considera conveniente hacerlas coincidir con las principales festividades que, tradicionalmente se celebran a lo largo del año en el municipio”. Margarita Núñez, portavoz del grupo popular, coincidió en que estas son las fechas más adecuadas, sobre todo, teniendo en cuenta que, el 13 de mayo ha sido consensuado con la hermandad de San Isidro.

Por tratarse de una sesión ordinaria, la alcaldesa presentó diferentes informes de los que destacó la amplia actividad “cultural, deportiva y social” que se ha desarrollado durante el verano. Loli Vargas “agradeció a todos los monesterienses, visitantes y trabajadores municipales por su participación en un verano marcado por tanta actividad”. Del mismo modo subrayó la celebración de la Feria del Emigrante, como “una de las celebraciones más especiales” celebrada durante este verano. Del mismo modo destacó el servicio estival de ludoteca infantil y agradeció el trabajo de colaboración de asociaciones y clubes deportivos.

En otro orden de cosas la alcaldesa informó sobre diferentes proyectos, entre ellos, las obras de mejora del parque del Tejar y su nuevo quiosco, las de mejora en las pistas multideportivas de El Tejar, o las que se vienen ejecutando en el cierre perimetral del colegio de Infantil y Primaria El llano. De cara a los próximos meses anunció actuaciones para la mejora de “calles, espacios públicos e instalaciones municipales”, así como la “captación” de recursos económicos para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

Puerta a puerta

En su intervención también se refirió al servicio de recogida de basura, puerta a puerta, y “el malestar generado” tras la aplicación de su ordenanza reguladora. “Se han reconocido los errores” y la mancomunidad “devolverá las cantidades cobradas de más”. Loli Vargas que, defendió los precios del sistema, frente a otras modalidades de recogida de residuos, afirmó que, durante este proceso, “hemos estado al lado de nuestros vecinos, escuchando sus reclamaciones y dudas, allí donde se han producido problemas. El error cometido ha sido corregido. Se van a devolver las cantidades cobradas de más, serán devueltas de oficio, sin necesidad de realizar ningún trámite por parte del usuario. Sabemos que el sistema funciona, que cumple con la ley y que es más barato que cualquier otro sistema de recogida; pero, también somos conscientes de que, como todo en la vida, se puede mejorar y este sistema necesita de mejoras”.

Con Ceuta

En el apartado de mociones, el grupo socialista realizó una declaración institucional en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, que fue aprobado con los votos favorables de los representantes del PSOE y en Contra de las concejalas del Partido Popular. “Ceuta debe ser el centro de todas las decisiones. La prioridad son las personas que viven allí, las familias que necesitan recuperar la normalidad, los barrios que reclaman seguridad, los servicios públicos que han trabajado sin descanso y una ciudadanía que merece soluciones reales, eficaces y coordinadas”, expresó la alcaldesa en la lectura de esta declaración que, será remitida “al ayuntamiento ceutí”.

Para finalizar, la alcaldesa “invitó” a ciudadanos y visitantes a participar de las actividades organizadas con motivo del XXXV Día del Jamón de Monesterio y la Feria y Fiestas de Septiembre, y felicitó al pregonero, Joaquín Villalba Álvarez, destacando su brillante trayectoria profesional y su vínculo con su localidad natal.

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En el apartado de preguntas, la portavoz popular, Margarita Núñez se interesó por diferentes asuntos relacionados con procesos judiciales, obras municipales, la presentación de los presupuestos municipales de este ejercicio, el inicio del curso escolar, la venta de naves industriales o las estrategias del equipo de gobierno para atraer empresas y empleo para el próximo año. Las preguntas serán contestadas en la próxima sesión ordinaria.