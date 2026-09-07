El arzobispado envía una carta a párrocos y abadesas para extremar la seguridad ante los robos del sur de la provincia

El Arzobispado de Mérida-Badajoz ha enviado una carta a los párrocos y abadesas de los conventos de la archidiócesis para pedirles que extremen las medidas de seguridad ante la serie de robos registrados recientemente en templos de la zona sur de la provincia.

El último caso conocido se registró el sábado en Valle de Santa Ana, donde la Guardia Civil investiga la sustracción de las joyas de la Virgen de los Dolores, en un episodio que presenta características similares a los ocurridos también recientemente en Jerez de los Caballeros y Barcarrota.

La misiva, firmada por el vicario general, Francisco Maya, y el delegado episcopal para el Patrimonio, Agustín Velázquez, recoge un total de siete recomendaciones trasladadas desde la Delegación del Gobierno con el objetivo de prevenir nuevos robos y mejorar la protección del patrimonio religioso.

Entre las principales medidas, el arzobispado pide que los objetos de valor —como coronas, joyas, cuadros, imágenes o cálices— permanezcan adecuadamente protegidos y que "en la medida de lo posible" se instalen sistemas de seguridad, como alarmas y cámaras, o se actualicen aquellos que hayan quedado obsoletos.

Asimismo, se recuerda a los responsables de los templos que cualquier robo debe ser denunciado inmediatamente ante la Guardia Civil, sin esperar varios días, y comunicado posteriormente a la compañía aseguradora. Los hechos también deberán ponerse en conocimiento del vicario general y del delegado episcopal para el patrimonio.

Especial hincapié en las procesiones

La carta hace especial hincapié en las procesiones. En este sentido, añade que "no se deben quedar en las imágenes los objetos de valor una vez finalicen" con el objetivo de evitar que permanezcan a la vista durante el tiempo en que estas queden expuestas.

El arzobispado también reclama una vigilancia especial de las posibles vías de acceso a iglesias y capillas, incluidas puertas, ventanas, accesos traseros, patios y conexiones con otras dependencias parroquiales.

No tocar los escenarios de los robos

En caso de producirse un robo, se recomienda no alterar la escena hasta la llegada de los agentes para facilitar la recogida de posibles indicios por parte de las fuerzas de seguridad. Otra de las medidas planteadas es fotografiar los ajuares y las joyas que se conservan en los templos, con el fin de facilitar su identificación y recuperación en caso de que sean sustraídos.

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Desde el arzobispado también han recordado que corresponde a los párrocos y a las abadesas proteger los bienes de valor que se encuentran bajo su responsabilidad. La institución subraya además que "todo el patrimonio cultural de la Iglesia es nacido de la fe y de la voluntad de los fieles", y que, por lo tanto, hay que "protegerlo y transmitirlo a las generaciones futuras".