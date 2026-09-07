El Centro de Consumo de Tentudía aconseja una vuelta al cole “más económica, segura y sostenible”

En estas fechas previas al inicio del curso escolar, desde el Centro de Consumo Mancomunado de Tentudía, se está informando a las familias sobre las distintas posibilidades para conseguir que “la vuelta al cole sea más económica, segura y sostenible”.

Gloria Granados, asesora jurídica de la Oficina Mancomunada de Consumo de Tentudía, explica que, según los datos que baraja el Instituto de Consumo de Extremadura, (INCOEX), “el gasto medio por estudiante se estima en unos 500 €”. Este gasto representa un impacto en la economía de los hogares. La compra de libros de texto, uniformes, calzado o material escolar forman parte de los grandes gastos que supone el regreso de los menores a las aulas. Ante esta situación, el INCOEX, lanza una serie de recomendaciones, con las que fomentar una vuelta al cole “más responsable, sostenible y económica en lo que a actitudes de consumo se refiere”.

Granados, avanza algunas de las claves para afrontar este inicio escolar. “Planificación y reutilización”, son esenciales, afirma la abogada del Centro de Consumo de Tentudía. “Dar una segunda vida a aquellos materiales o prendas compradas para cursos anteriores es la base para evitar gastos innecesarios”.

Presupuesto previo

Los expertos “aconsejan elaborar un presupuesto máximo previo y ceñirse estrictamente a una lista ajustada a las necesidades reales indicadas por el centro educativo”, con lo que, para optimizar los gastos, se recomienda, “comparar precios y calidades en diferentes establecimientos antes de realizar las compras”.

El mercado de segunda mano se ha vuelto imprescindible. Cada vez es más habitual la compra de mochilas, libros de texto e incluso uniformes, a través de plataformas digitales. “La tendencia hacia la economía circular cobra cada vez más fuerza en nuestra región”, asegura Gloria Granados, con lo que, “cada vez son más las familias que participan en programas de préstamo de libros de texto, mercados de segunda mano o iniciativas de intercambio”.

Etiquetado CE

Finalmente, desde consumo se advierte de la “obligación” de verificar que los artículos escolares, destinados a los menores, cumplan “rigurosamente” con las normativas de seguridad. En este sentido, “se hace fundamental” comprobar la presencia del etiquetado CE, “asegurarse de que los productos se adaptan correctamente a la edad infantil y confirmar que las instrucciones figuran en castellano”.

Con estas medidas, El INCOEX, concluye Gloria Granados, “busca convertir la vuelta al cole en una herramienta pedagógica para transmitir a niños y jóvenes valores de sostenibilidad, alejándolos del consumo impulsivo y enseñándoles a cuidar y valorar los recursos materiales”.

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El Centro Mancomunado de Consumo de Tentudía, ubicado en la sede de la mancomunidad, en Monesterio, ofrece información, formación, atención y defensa a los consumidores de las localidades de Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín y sus pedanías (Pallares y Santa María de Navas) y Segura de León.