El curso escolar en Monesterio comenzará en plena feria

Este año el inicio del curso escolar en Monesterio está marcado por la celebración de la Feria y Fiestas de la localidad que, comenzarán este martes, día 8 y se extienden hasta el próximo domingo, 13 de septiembre. El calendario escolar marca el jueves, 10, como primer día de clase, víspera del festivo local. Ese día, a mitad de feria, está convocado el alumnado del colegio de Infantil y Primaria El Llano y el del Instituto de Educación Secundaria, Maestro Juan Calero. La única excepción serán los más pequeños, de la Escuela Infantil Municipal que, se incorporarán a sus aulas el lunes, día 14.

El horario del primer día de clase en el colegio El Llano, “transcurrirá con total normalidad”, afirma su director, Juan Molina. Las aulas abrirán a las 9:00 horas y finalizarán a las 14:00 horas. Ese mismo día comenzará el servicio de aula matinal y comedor. Este curso, El Llano contará con 316 alumnos y alumnas, atendidos por 32 docentes.

En este centro se mantiene el número de docentes, pero disminuye el de niños y niñas. La causa, es la desaparición de 2 clases de sexto curso y una única aula para niños de 3 años. La reducción adelanta Molina, es de “aproximadamente 20 alumnos” con respecto al curso anterior. Por cierto, que, debido a las obras que se vienen ejecutando en el cerrado perimetral del colegio viejo, los niños de 2 y 3 años, accederán al colegio por su entrada principal en la Avenida de Portugal.

“Tenemos que quitarnos esa idea de que el primer día de clase no se hace nada”, matiza Juan Molina, para incidir en que, pese a ser feria, madres y padres lleven a sus hijos al cole el jueves día 10.

Secundaria

El IES maestro Juan Calero mantiene una matrícula que ronda los 420 alumnos y alumnas, atendidos por 53 docentes. Su directora, Luisa Díaz, afirma que, “aunque la ratio es de 30 alumnos por aula, van a estar en torno a 21 o 22”.

El centro también recibirá a su alumnado en plena feria. El día 10 será jornada de presentaciones y durante la siguiente semana, los jóvenes iniciarán su curso con total normalidad. Según el calendario establecido, ese día se incorporan los alumnos de 1º de la ESO, a las 11:30 horas. Media hora después lo harán los de 2º y a las 12:30 horas, está prevista la incorporación de 3º y 4º de la ESO; 1º y 2º de Bachillerato; 1º y 2º de FP Grado Básico; así como 1º y 2º de FP en las modalidades de Atención a Personas en Situación de Dependencia y Soldadura. El lunes, día 14, las clases tendrán horario ordinario, de 8:30 a 14:30 horas.

Escuela Infantil

La única salvedad en la fecha de inicio la encontramos en la Escuela Infantil Municipal. El calendario, propicia que el centro, comience el curso el lunes, día 14. Los primeros días, con jornada reducida y periodo de adaptación. El centro acogerá a un total de 23 niños y niñas, con edades de 0 a 2 años, atendidos por 3 docentes.

Noticias relacionadas

Debido a las especiales características de este centro, la dirección ha venido manteniendo reuniones con madres y padres, donde se les ha informado sobre horarios, proyecto educativo, servicios, etc.