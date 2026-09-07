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Investigación en fase inicial

Quintana pide actuar con rapidez ante los robos de joyas en iglesias: “Hay que comunicarlo inmediatamente”

Sobre los últimos robos ocurridos en Jerez de los Caballeros, Barcarrota y Valle de Santa Ana, ha señalado que se incrementará la vigilancia

También ha matizado que el de Jerez de los Caballeros es el que alcanza un mayor valor económico

Las tres vírgenes afectadas por el robo de joyas.

Las tres vírgenes afectadas por el robo de joyas.

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L. C. B.

Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que, tras los robos de joyas a vírgenes en distintas iglesias de la provincia, este pasado domingo se puso en contacto con el Arzobispado de Mérida-Badajoz para pedir que tanto los párrocos como la Guardia Civil “extremen las medidas oportunas” de vigilancia para tratar de evitar que se produzcan nuevos robos.

También ha insistido en su petición en que, cuando tenga lugar un robo, sea comunicado "lo antes posible" a la Guardia Civil para iniciar las investigaciones oportunas. Sobre los últimos robos, en concreto los ocurridos en iglesias de Jerez de los Caballeros, Barcarrota y Valle de Santa Ana, ha señalado que se incrementará la vigilancia y que las investigaciones continúan en una fase inicial, por lo que todavía no se han esclarecido los hechos.

El delegado del Gobierno ha insistido también en que se debe seguir trabajando para esclarecer los robos, sobre los que ha reconocido que desconoce si están relacionados entre sí. Asimismo, ha avanzado que se incrementará la vigilancia en los pueblos y las iglesias, aunque no ha podido ofrecer detalles sobre cómo se llevará a cabo este refuerzo.

No se descarta que estén relacionados

Quintana considera que los robos en iglesias y museos producidos en la comunidad “son cosas distintas” y que, por el momento, “es difícil decir que tengan que ver unos con otros”. No obstante, reconoce que tampoco se puede descartar la idea de que exista alguna relación entre ellos.

En todo caso, Quintana ha señalado que estos robos se producen porque sus autores buscan obtener un beneficio de los objetos sustraídos. Para explicar esta idea, los ha comparado con el robo de determinados cultivos agrícolas, como la aceituna, que tiene más posibilidades de salida en el mercado que otros productos. “La uva no se roba, la aceituna sí”, ha ejemplificado. En este sentido, ha apuntado que quienes cometen estos delitos lo hacen porque consideran que pueden obtener un beneficio económico de lo robado.

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Sobre los robos producidos hasta el momento, ha matizado que el de Jerez de los Caballeros es el que alcanza un "mayor valor" y que fue comunicado "inmediatamente", a diferencia de los otros dos. Ante esto insiste en que, cuando se produzca, se le comunique a la Guardia Civil "inmediatamente".

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