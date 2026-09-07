La Sala Guirigai cumple 20 años como referente de las artes escénicas desde el medio rural

La Sala Guirigai de Los Santos de Maimona conmemorará este otoño su vigésimo aniversario con una amplia programación teatral que arrancará el próximo sábado 12 de septiembre con 'Romancero Gitano y otros deseos', la 60ª producción de Teatro Guirigai.

La programación incluirá el II Ciclo de Teatro Contemporáneo, la 20ª Campaña Escolar y la participación en el IX Foro Cultura y Ruralidades. Estas propuestas recogerán algunas de las principales líneas que han marcado la trayectoria del espacio como la creación propia, la exhibición de teatro contemporáneo, la cooperación con Portugal o la programación escolar .

La Sala Guirigai abrió sus puertas en 2006 y con el paso de los años, ha consolidado como un referente de las artes escénicas desde el medio rural, además de como un espacio de encuentro entre la creación contemporánea, los públicos y el territorio, según ha destacado la organización en una nota de prensa.

Durante estas dos décadas, ha sido sede de creación de Teatro Guirigai y ha acogido propuestas de teatro contemporáneo ibérico, al tiempo que ha desarrollado proyectos vinculados a la memoria y la realidad social de su entorno, iniciativas de cooperación internacional y una programación centrada en cuestiones sociales, culturales y medioambientales.

Estreno de 'Romancero Gitano y otros deseos'

El aniversario tendrá como uno de sus principales acontecimientos el estreno de 'Romancero Gitano y otros deseos', una versión teatral del poemario de Federico García Lorca. La obra sitúa a tres amigos en la Nochevieja de 1930 y propone un acercamiento a los romances lorquianos desde el juego y la sinceridad.

La producción inaugurará además el II Ciclo de Teatro Contemporáneo, que durante el otoño llevará a Los Santos de Maimona propuestas procedentes de Madrid, Aragón, Asturias, Valencia y País Vasco, así como dos compañías portuguesas integradas en el Circuito Ibérico.

Dos décadas de formación

La celebración coincidirá también con la vigésima edición de la Campaña Escolar. La programación de esta última incluirá propuestas como 'La Mar', de Teatro de la Caixeta, y la recuperación, con motivo del aniversario, de ‘¡1, 2, 3 y 4! Alberti’, un espectáculo creado a partir de poemas de Rafael Alberti y que cuenta con las voces de Magda García-Arenal y Agustín Iglesias.

Noticias relacionadas

La Sala Guirigai también participará en el IX Foro Cultura y Ruralidades, que se celebrará en Zafra. Seleccionada entre cientos de iniciativas asentadas en territorios fronterizos europeos, Guirigai será el único proyecto de la provincia de Badajoz participante en el encuentro, donde presentará su experiencia de creación y programación vinculada al territorio transfronterizo y su trayectoria de cooperación cultural con Portugal.