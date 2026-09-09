La Albuera reunirá a 50 músicos de España y Portugal para mantener viva la música napoleónica

La Albuera volverá a escuchar los sonidos de la guerra napoleónica. Lo hará a través de pífanos y tambores, los instrumentos que acompañaban a los ejércitos de aquella época y que hoy siguen presentes en las recreaciones históricas. La localidad acogerá del 11 al 13 de septiembre el II Campamento Musical Napoleónico, una cita que reunirá a 50 participantes de España y Portugal para aprender, practicar y compartir en torno a este repertorio.

La iniciativa parte de la Asociación Musical Banda de Pífanos y Tambores de La Albuera, vinculada a su escuela municipal, y tiene una particularidad que la convierte en una propuesta única: La Albuera cuenta con la única banda municipal napoleónica de España y, según sus organizadores, también de Europa.

Pero más allá de su valor musical, el campamento nace con un objetivo muy concreto: mejorar la preparación de los músicos que participan en las recreaciones históricas. El director de la escuela municipal, Gonzalo Bordés, ha explicado que en este tipo de encuentros suele hablarse mucho de la música napoleónica, pero no siempre se interpreta. "No es que lleven muchos años de experiencia en las recreaciones, pero cuando he asistido a ellas he visto que que tanto los pífanos como los tambores no se tocan bien".

Por eso, la propuesta pretende que los participantes aprendan a tocar correctamente los instrumentos y puedan poner en práctica ese repertorio durante las propias recreaciones.

Un curso musical en toda regla

El campamento se plantea, según el propio director, "como un curso musical en toda regla" abierto a 50 músicos que participan habitualmente en recreaciones napoleónicas. La formación se estructura en cuatro talleres: iniciación al lenguaje musical, tambor, pífano y una clase conjunta en la que ambos instrumentos se unen para interpretar las marchas.

En el taller de tambor, los alumnos aprenderán, de forma práctica, "como llevar bien marchas regulares españolas, francesas e inglesas" y en el de pífano aprenderán repertorio militar de los siglos XVIII y XIX. La última parte permitirá poner en común lo aprendido y reproducir las marchas con su correspondiente acompañamiento.

La organización ha ofertado 50 plazas, que ya se encuentran cubiertas. Entre los participantes habrá agrupaciones portuguesas y españolas, además de músicos, abanderados y familiares de alumnos menores. El encuentro servirá también para estrechar lazos entre quienes comparten esta afición y para que la música napoleónica siga sonando en las recreaciones históricas.

La música como parte de la historia de La Albuera

La Batalla de La Albuera, uno de los episodios más importantes de las guerras napoleónicas en España, constituye uno de los principales recursos del patrimonio histórico de la localidad. El municipio trata de mantenerlo vivo a través de la música, de hecho, según explica Gonzalo Bordés: "tanto la escuela municipal como estos campamentos están englobados en el contexto de la batalla de La Albuera".

Durante el fin de semana, los participantes tendrán también la oportunidad de mostrar lo aprendido al pueblo. El sábado está previsto un desfile por el centro de La Albuera, en la Plaza de España, mientras que el domingo, alrededor de las 12.00 horas, realizarán otro frente al Palenque, con motivo de las Jornadas Cinegéticas y Gastronómicas.

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Una cita que mira más allá de la localidad

El campamento cuenta con la colaboración económica de Fedesiba, grupo de acción local que reúne a 19 municipios, y el apoyo de la Diputación de Badajoz, que respalda la iniciativa por su valor cultural y turístico. En este sentido, la diputada Paqui silva ha destacado que la institución provincial también contribuye al fomento de la música a través de una línea de subvenciones que en 2026 ha destinado 415.000 euros a las escuelas municipales de música.