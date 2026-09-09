Emotivo alegato de Joaquín Villalba por las humanidades y la educación pública en el pregón que abre la feria de Monesterio

El de Joaquín Villalba Álvarez, ‘Quini’, forma parte de los pregones que quedarán en la memoria de los monesterienses. En un elegante equilibrio entre la emoción, los recuerdos, los vínculos con su pueblo y su profesión como docente, Villalba conectó con el público. De principio a fin supo captar la tención del abarrotado pabellón multiusos, convertido durante los días de feria en caseta municipal.

Guiños a la feria que se hacía en la calle Libertad y El Llano, nostalgia compartida con sus amigos de siempre y alguno que ya no está, la ineludible y necesaria cita a su familia y a sus raíces, pero, sobre todo, un alegato por la enseñanza pública, marcaron el ritmo de una aplaudida alocución que, a más de uno se le hizo breve.

El ayuntamiento de Monesterio quiso que ‘Quini’ pregonara la feria 2026. El compromiso se adquirió hace ahora un año, en el mismo recinto ferial, justo cuando finalizó el pregón de la Trabajadora Social, Marisa Vázquez. Joaquín inició su intervención agradeciendo a la alcaldesa y a la concejala de cultura esta decisión. Desde aquel momento, “no he podido dejar de sentir una mezcla de orgullo y pesadumbre”, expresó el pregonero. Orgullo, por el honor que significa esta designación y pesadumbre, ante la responsabilidad y la emoción que representan un momento tan especial.

El valor de lo público

¿Qué hace un pregonero hablando de latín y de la enseñanza pública? Como si se tratara de una lección magistral, el catedrático de la Uex, conjugó y ensalzó la raíz de su trayectoria académica, con su inclinación por todo lo que tiene que ver con un mundo clásico que, conoció de manos de su profesor de Instituto, cuando el de Monesterio era un centro educativo municipal, adscrito al Instituto de Zafra.

Recurriendo a la expresión latina ‘Carpe diem’, Quini enfatizó en la cultura del esfuerzo: “La obligación del trabajo y la devoción de disfrutar de la vida, mientras se pueda”, expresó el profesor, no sin antes, romper una lanza a favor de la educación pública. “Siempre he pensado que fuimos una generación privilegiada, que tuvo la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, algo que nuestros padres no pudieron hacer”, acentuó el catedrático, para incidir en la importancia de “un sistema público de becas que permitió a muchos de mi generación, primero estudiar en el Instituto y luego en la Universidad”. El pregonero aprovechó la ocasión para “ensalzar el enorme valor que tuvo y que sigue teniendo la enseñanza pública”, que permitió, “a muchos como yo, acceder a una formación que, unos años antes había sido patrimonio exclusivo de una minoría”.

Discurso institucional

Antes del pregón, tomó la palabra la alcaldesa. En su discurso institucional, Loli Vargas habló del significado de gobernar situando, como primer objetivo a la ciudadanía. “Gobernar no solo consiste en construir espacios públicos, arreglar calles o hacer obras… cuando te enfrentas a este reto, empiezas a ser consciente que, gobernar un pueblo es estar cuando una familia de tu pueblo necesita ayuda. Es, escuchar y cuidar de nuestros mayores. Es, conocer las inquietudes de nuestros jóvenes. Es, cuidar de nuestros niños… defender nuestros servicios públicos”. “Si quieres a tu pueblo por encima de cualquier otra cosa, pasamos de gobernar, a disfrutar con cada uno de los retos y los desafíos que se nos ponen por delante”, concluyó la primera edil.

El acto institucional tuvo lugar la noche de este martes, 8 de septiembre, Día de Extremadura, en una concurrida caseta municipal, donde, además se rindió homenaje a los jóvenes de la generación de 2008, dándose así el pistoletazo de salida a 6 días festivos que incluirán la celebración del XXXV Día del Jamón de Monesterio, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, que se desarrollará a lo largo de toda la jornada del próximo sábado, en las inmediaciones del parque y la piscina municipal, con degustaciones populares. Según los datos que estima la organización, los miles de personas que participarán de la fiesta gastronómica consumirán alrededor de 10 toneladas de Jamón de Monesterio.

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Y para finalizar, la interpretación del himno de Extremadura, en una versión muy especial, a cargo del músico Joaquín Calderón, con la voz de Ángeles Núñez. Los intérpretes, de ascendencia monesteriense, arrancaron un largo aplauso con el solemne cierre a una velada que se prolongó hasta pasadas las 2 de la madrugada con la actuación del grupo Acetre Folk Bilingüe.