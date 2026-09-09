Se llevó a cabo la pasada semana
La Guardia Civil despliega un dispositivo de control en asentamientos ilegales en la provincia de Badajoz
El operativo, desarrollado en Puebla de Sancho Pérez y en dos puntos de Los Santos de Maimona, se ha saldado con identificaciones, detenciones y diversas infracciones administrativas
La Guardia Civil de la Comandancia de Badajoz ha llevado a cabo durante la pasada semana un amplio dispositivo de inspección y control en varios asentamientos ilegales de la provincia, una actuación que se ha saldado con identificaciones, detenciones y la detección de múltiples infracciones administrativas.
El operativo se desarrolló en Puebla de Sancho Pérez y en dos ubicaciones diferentes de Los Santos de Maimona, según ha informado la Guardia Civil.
En las actuaciones participaron, además de los agentes del instituto armado, veterinarios oficiales, efectivos de las Policías Locales y servicios sociales, dentro de un dispositivo coordinado entre diferentes administraciones y servicios.
Las inspecciones estuvieron dirigidas a comprobar diferentes aspectos relacionados con la seguridad vial, la protección del medio ambiente, el bienestar animal y la atención y protección de personas vulnerables.
Como resultado de las actuaciones, los agentes llevaron a cabo identificaciones y detenciones, además de formular diversas denuncias por infracciones administrativas.
Por el momento, la Guardia Civil no ha detallado el número de personas identificadas o detenidas ni la naturaleza concreta de las infracciones detectadas durante el dispositivo.
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