Montijo abre este domingo la sexta edición de 'Circo a Escena' con el espectáculo 'Gota'

Montijo acogerá este domingo la primera parada de la sexta edición del circuito artístico 'Circo a Escena', un programa que impulsa el Ministerio de Cultura y que coordina La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública con la colaboración de la entidad CircoRed. Este proyecto tiene como objetivo el impulso del circo y la cultura y contará, además, con otras citas en el municipio pacense.

La plaza de Santa Clara recibirá el espectáculo 'Gota', premio a mejor espectáculo de calle en el festival 'FETEN 2026', según un comunicado de este mismo programa. En esta propuesta Txema Muñoz fusiona la magia desde el clown sin palabras en una coreografía de imaginación y fantasía que lleva a la creatividad a jugar con el absurdo.

El montaje sitúa la acción bajo un techo de nubes, mientras que, en el suelo de la calle, un cubo recoge el agua que no llega a caer del cielo. La propuesta juega con la ausencia de lluvia y su recuerdo, sumergiendo al público en un universo de ficción y magia marcado por un constante goteo de engaños teatrales. Entre los diferentes momentos del espectáculo destacan también la aparición inesperada de una taza y un incesante fluir de monedas y cucharas que parecen surgir, casi por arte de magia, de los bolsillos.

El 25 de octubre, 'Fly me to the Moon'

Además, a las tablas del montijano teatro Nuevo Calderón se subirá el próximo 25 de octubre 'Fly me to the Moon', donde Leandre Clown propone un viaje poético hacia la Luna a cargo de un dúo de clowns que, con una bicicleta voladora, reivindican la fantasía y la ingenuidad como maneras de mirar el mundo.

El día 30 de ese mes será a su vez el turno del espectáculo 'Tenet', de la compañía catalana Eunoia Kolektiva, un montaje de gran formato que propone cuestionar la realidad y explorar cómo cambia el mundo cuando se observa desde otro ángulo.

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El circuito estatal se despedirá de la localidad pacense el viernes 6 de noviembre con la pieza 'Domte'.