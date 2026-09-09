Retrasos
Paralización de las obras de las calles Puente y Padre Javier en Puebla de la Calzada
El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para rescindir el contrato con Construcciones Majoin S.L. y trabaja en una nueva adjudicación que permita retomar los trabajos y completar la actuación
Juan Manuel Sánchez Guerrero
Las obras de renovación de la canalización de abastecimiento y posterior asfaltado de las calles Puente y Padre Javier de Puebla de la Calzada se encuentran actualmente paralizadas por decisión de la empresa adjudicataria, Construcciones Majoin S.L.
La empresa encargada de estas obras ha comunicado el abandono de ella, según ha informado el alcalde de la localidad, Juan Mari Delfa. Ante esta situación, el equipo de gobierno ha puesto en marcha el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente para rescindir el contrato y completar así los trámites que permitan sacar adelante la nueva adjudicación.
En este mismo comunicado del alcalde, no se ha concretado por el momento una fecha para la reanudación de las obras, ya que esta dependerá del desarrollo de los trámites administrativos y de la posterior adjudicación. El propósito expresado es que los trabajos puedan continuar y concluir lo antes posible. Esta situación afecta a los vecinos y establecimientos de las calles Puente y Padre Javier, pero también tiene repercusión sobre el resto de ciudadanos que utilizan habitualmente estas vías.
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