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Confederación Hidrográfica del Guadiana

La CHG concluye la retirada de peces muertos en el embalse Los Molinos de Hornachos

El 96% correspondía a alburnos, mientras que el 4% restante eran ejemplares de black-bass, dos especies catalogadas como invasoras

Entre las posibles causas se barajan factores asociados a las condiciones ambientales

Trabajo de retirada de peces en 'Los Molinos'.

Trabajo de retirada de peces en 'Los Molinos'.

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L. C. B.

Hornachos

La Confederación Hidrográfica del Guadiana finalizó el lunes los trabajos de retirada de peces muertos detectados en el embalse de 'Los Molinos', en el término municipal de Hornachos. Del total de peces retirados, el 96% correspondía a alburnos, mientras que el 4% restante eran ejemplares de black-bass, dos especies catalogadas como invasoras.

Los trabajos han sido desarrollados en coordinación con las administraciones y organismos competentes, tras el aviso recibido a través del 112 por un episodio de mortandad piscícola registrado en el embalse.

La primera inspección técnica del embalse se llevó a cabo el pasado 1 de septiembre por parte de agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, al tratarse de un embalse de abastecimiento, con el objetivo de evaluar el alcance del episodio y realizar las comprobaciones oportunas.

No relacionado con un contaminante

El seguimiento realizado permitió descartar inicialmente la presencia de alevines o ejemplares de tallas reducidas, un factor que apuntaba a que el episodio no estaría relacionado con un contaminante. Posteriormente, y ante la evolución de la situación, la CHG procedió a la retirada de los peces muertos.

Asociado a condiciones ambientales

Entre las posibles causas del episodio se barajan factores asociados a las condiciones ambientales propias de esta época del año, como las variaciones de temperatura o los procesos de inversión térmica que pueden producirse en la masa de agua.

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Con la finalización de los trabajos de retirada, se da por concluida esta intervención, sin perjuicio de la continuidad de las labores de vigilancia y seguimiento del embalse por parte de los servicios técnicos del Organismo de cuenca.

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