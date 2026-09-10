La Junta declara de utilidad pública la instalación de un centro de transformación en el parquin público de Monesterio y autoriza las obras

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz ha publicado una resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Junta de Extremadura, por la que se declaran “de utilidad pública” las instalaciones correspondientes a la construcción de un nuevo centro de transformación en los aparcamientos públicos del Paseo de Extremadura de Monesterio, así como la instalación de una nueva línea subterránea entre centros de transformación.

Según consta en la publicación, durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones, ni recibidos condicionados por las administraciones y empresas de servicio público o interés general. Además, el texto especifica que, las instalaciones objeto de esta resolución “tienen otorgada autorización administrativa previa por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Por todo ello, teniendo en cuenta que, “han sido llevados a efecto los trámites preceptivos en la legislación vigente, y considerando los antecedentes y los fundamentes de derecho”, se ha decidido conceder a Distribuidora Eléctrica Monesterio SL, reconocimiento de utilidad pública de las citadas instalaciones.

Obras y equipos

Las obras contemplan la instalación de una celda de línea aislada, con mando motorizado, en el Centro de Transformación ‘Huerta Murcia’. La instalación constará de un edificio de hormigón prefabricado, con una puerta de personal y dos de transformación.

El proyecto también contempla la construcción de una línea subterránea desde el citado centro, hasta el que se construirá en el parquin municipal, con una longitud de 360 metros. Esta línea enlazará con el Centro de Transformación ‘Los Rosales’, que dista 660 metros.

Según explicaba en su día Manuel Fernández, ingeniero de la distribuidora Eléctrica Monesterio SL, se trata de obras que “mejorarán la calidad y atenderán nuevos suministros”. La intención es crear una zona de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos del Paseo de Extremadura que, actualmente, “no dispone de un centro de transformación que pueda satisfacer esta demanda”. Aprovechando esta nueva infraestructura, defiende el ingeniero de la empresa, se “mejorará la distribución eléctrica en la zona centro de Monesterio”.

Como resultado, una vez se finalicen las obras, la empresa podrá ofrecer mejor servicio ante “posibles aumentos de potencia” en una zona en la que se integran múltiples negocios, como bares, restaurantes, comercios, entidades bancarias, etc., a la vez que, permitirá asumir la cada vez más demandada recarga de vehículos eléctricos.

La empresa, especifica la resolución de la Junta, deberá ajustarse al proyecto presentado. “Las modificaciones que deban ser introducidas, deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas”. Esta declaración de utilidad pública lleva implícita la “necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de derechos afectados”.

Autorización

A la primera resolución se añade una segunda, publicada este jueves, 10 de septiembre en el Diario Oficial de Extremadura, por la que se otorga la pertinente autorización administrativa previa, quedando la empresa obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico y en sus disposiciones de desarrollo.

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La resolución se emite, “sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas en su caso con sus instalaciones auxiliares y complementarias”.