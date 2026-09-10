Luminis Ensemble abre el XXXI Festival de Música Sacra y Antigua con dos conciertos en Esparragosa y Llera

La música antigua volverá a sonar en la provincia con la celebración del XXXI Festival de Música Sacra y Antigua, una cita organizada por la Sociedad Filarmónica de Badajoz que reúne cada año a formaciones y solistas especializados en la interpretación del repertorio histórico. En esta edición, que se desarrollará del 12 al 27 de septiembre, Luminis Ensemble será la encargada de inaugurar la programación con dos conciertos en Esparragosa de la Serena y Llera.

El certamen, patrocinado por la Diputación de Badajoz, combina la recuperación de obras y compositores con la difusión de la música sacra y antigua en distintos municipios. La programación acerca al público propuestas musicales que recorren desde el Renacimiento hasta el Clasicismo.

La inauguración será el 12 de septiembre en la Iglesia de Santa María Magdalena de la localidad de Esparragosa de la Serena. Allí ofrecerá un programa titulado 'Haydn & Mozart: diálogo y herencia', que llevará al día siguiente, 13 de septiembre, a la Iglesia de San Sebastián del municipio de Llera. Ambos conciertos se celebrarán a las 20.30 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Luminis Ensemble pone a dialogar a Haydn y Mozart

Esta formación de reciente creación está integrada por músicos que desarrollan su labor pedagógica en distintos conservatorios de Extremadura. Sus integrantes cuentan con una sólida trayectoria individual y una amplia formación en el ámbito de la música antigua.

El programa propone un diálogo musical entre Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart, dos pilares del clasicismo unidos por una admiración mutua y por una relación decisiva en la evolución de la música de cámara y el lenguaje clásico. Para conseguirlo, Luminis Ensemble ofrecerá al público una experiencia cercana al contexto original de las obras que crearon estos dos compositores a través de la combinación de flauta y cuerdas.

Festival Ibérico de Música

En su 31º edición, que se celebrará del 12 al 27 de septiembre, el festival ofrecerá numerosas novedades musicales a cargo de formaciones y solistas de destacado prestigio en el ámbito nacional e internacional. En total, ofrecerá cinco programas en seis conciertos, que tendrán lugar en varias iglesias de la provincia de Badajoz.

Noticias relacionadas

Los invitados de esta edición serán Luminis Ensemble, Pérgamo Ensemble junto a Elisabeth Hetherington, Tiento Nuovo, Ariel Abramovich y Jonatan Alvarado, además de la Orquesta Barroca de Badajoz. Sus propuestas pondrán el foco, entre otros aspectos, en la recuperación y puesta en valor de la música compuesta por monjas de clausura en los conventos del Barroco italiano, así como en la difusión de repertorio iberoamericano recuperado del Renacimiento.