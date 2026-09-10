Monesterio espera miles de visitantes este sábado para su Fiesta del Jamón

Todo preparado para el día grande de Monesterio. Este sábado, 12 de septiembre la localidad celebrará la 35ª edición de su Fiesta del Jamón, un acontecimiento para el que se esperan miles de visitantes que, según la organización podrían consumir una tonelada de jamón ibérico, de una sentada.

Declarado Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, el Día del Jamón de Monesterio se presenta con la gran novedad de un nuevo modelo de degustación. Desaparecen los stands individuales de empresas locales que, han sido sustituidos por un espacio único bajo la marca ‘Jamón de Monesterio’, con la participación de media docena de empresas asociadas. Concretamente, el producto que se deguste este sábado procede de las empresas ArteCorte Monesterio, Hotel Rural Leo, Jamones y Embutidos El Alcornocal, Castillo de las Torres, Ibéricos del Culebrín y Sierra de Monesterio.

La fiesta se celebrará donde siempre. El ayuntamiento ha instalado dos grandes carpas en el interior de la piscina municipal para dar cobijo a los asistentes. También se pone a su disposición el parque y la zona sombreada del Tejar. La apertura del recinto tendrá lugar a las 8:00 horas y las degustaciones populares se iniciarán a partir de las 11:00 de la mañana. Quince maestros cortadores serán los encargados de lonchear las piezas ibéricas que, se presentarán en platos de 120 gramos, al increíble precio de 8 € la ración. Al mismo precio, también se pondrán a la venta generosas raciones de lomo ibérico y queso.

Para agilizar la recogida de platos, se instalarán dos puntos de venta, ubicados en ambos extremos de la carpa. La tarde estará amenizada musicalmente por el grupo ‘Ajuí’, que actuará en la carpa de la piscina. Como cada año, los asistentes contarán con servicio de alquiler de sillas y mesas, así como con un stand de venta de cervezas, vino y refrescos que, en esta edición corresponde al almacén local de bebidas, Casa Espacio.

Mucha promoción

Aunque la fiesta más popular, conocida y participativa será la de este sábado, el Día del Jamón de Monesterio cuenta con múltiples actividades de promoción que se desarrollan a lo largo de todo el año. Entre ellas, destacan la Ruta Cicloturista Jamón de Monesterio, el Campeonato de Baloncesto 4x4, la celebración del festival Jamón & Blues, el prestigioso concurso de cortadores que otorga el Cuchillo Jamonero de Oro de Monesterio, el curso de iniciación al corte o el reparto de bocadillos que, en esta edición recuperó su esencia, con la entrega de más de 100 kilos de jamón en pequeños bocados, que fueron repartidos el pasado 28 de agosto entre los ocupantes de los vehículos que transitaron por el casco urbano de la localidad con motivo de la operación retorno de las vacaciones de verano.

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El Día del Jamón de Monesterio se presenta como uno de los principales eventos de promoción para la localidad y sus industrias cárnicas. El Jamón de Monesterio, expresa la alcaldesa, Loli Vargas, “fija población al municipio, es gastronomía, pero, también es empleo y futuro para nuestra comarca”.