Vuelta a la rutina
Puebla de la Calzada despide el verano con una gran fiesta en el recinto ferial
Las actividades de verano de 2026 pone su broche final con la tradicional fiesta de despedida del verano
Juan Manuel Sánchez Guerrero
Como todos los años en Puebla de la Calzada cuando llega el mes de septiembre se pone punto y final a las actividades de verano para los más pequeños de la localidad, que se tendrán que ir preparando para la vuelta al cole.
El evento organizado por el Ayuntamiento de la localidad reunió a numerosos niños y padres que quisieron disfrutar de una jornada de una jornada marcada por el ambiente festivo y la participación familiar, donde los protagonistas fueron los más pequeños que no pararon de jugar con el agua y las diversas actividades programadas. Durante toda la jornada hubo un DJ que amenizó con música a todos los asistentes.
El alcalde de Puebla de la Calzada, Juan Mari Delfa, quiso agradecer la implicación de las empresas y los monitores que participaron en esta jornada, destacando el ambiente de diversión que se vivió entre los más pequeños del municipio.
Con esta celebración el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada pone fin al verano de 2026 que ha estado cargado de actividades y da paso a la nueva temporada anual, la llegada del otoño y la vuelta al colegio y a la rutina de los vecinos de la localidad.
- Dos concejalas del PSOE dejan sus actas tras la condena por el caso David Sánchez
- Badajoz corona a su nueva Miss Extremadura: Layla Pérez representará a la región junto a Iván Lozano
- Seis detenidos por un robo con fuerza en la discoteca Santalia Summer Club de Badajoz tras una persecución policial
- La gran transformación para la que se prepara la Base Aérea de Talavera: nuevos cazas Hürjet, drones armados y empleo civil
- Accidente entre un coche y una moto en Badajoz: una mujer en estado crítico y un menor implicado
- Sorpresa en el PSOE de Badajoz, un quinto precandidato se suma a la carrera por la alcaldía
- Heridos una mujer y un bebé de nueve meses tras ser atropellados por una moto en Badajoz
- Es una inmensa alegría y un orgullo': la Virgen de la Soledad será alcaldesa perpetua de Badajoz