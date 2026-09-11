Feria
El Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas refuerza su proyección nacional en Castilla y León
Teodoro Gracia y Jose Luis Vega se han desplazado hasta Ciudad Rodrigo para promocionar el festival que se celebra en Puebla de la Calzada y estrechar lazos para futuros proyectos
Juan Manuel Sánchez Guerrero
Un año más, dos representantes del Festival Nacional de Teatro de las Vegas Bajas, de Puebla de la Calzada, han participado en la Feria de Teatro de Castilla y León que se ha celebrado en Ciudad Rodrigo. Con el fin de estrechar lazos con el sector de las artes escénicas, conocer nuevas propuestas y consolidar alianzas de cara a futuras ediciones.
Según los responsables del festival, la programación de esta edición de la Feria de Teatro de Castilla y León ha sido «realmente espectacular». Esta feria se ha convertido en un encuentro muy importante para todas las compañías, distribuidoras y profesionales del sector, ya que es un gran escaparte de las artes escénicas a nivel nacional.
La presencia del equipo del Festival Vegas Bajas en Ciudad Rodrigo ha permitido conocer de primera mano algunas de las propuestas escénicas más destacadas e innovadoras del panorama actual, que podrían formar parte de la programación de la 46.ª edición del Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas, prevista para el próximo año.
El objetivo de esta feria ha sido, por un lado, conocer y descubrir nuevas propuestas escénicas y, por otro lado, reforzar las relaciones profesionales, para que refuercen el posicionamiento del festival, que se celebra en Puebla de la Calzada, como un referente cultural ineludible en el panorama teatral español.
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