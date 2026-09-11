Bicicleta
Puebla de la Calzada celebra el día de Extremadura sobre dos ruedas
Un total de 227 vecinos recorrieron las calles de la localidad en un paseo que concluyó con la escucha del Himno de Extremadura y el sorteo de material escolar
Juan Manuel Sánchez Guerrero
Como ya es tradición en Puebla de la Calzada, el día de Extremadura se celebra de una forma peculiar en la que los vecinos de la localidad se echan a las calles con sus bicicletas realizando un paseo por las mismas.
Esta tradición lleva realizándose desde hace años y años, una forma diferente y saludable de celebración que en esta ocasión ha reunido a 227 participantes, los cuales han empezado y acabado la ruta en la Plaza de España del pueblo.
Durante el recorrido se pudo ver disfrutar de una mañana de convivencia y alegría a vecinos de todas las edades, desde los más mayores hasta los más pequeños del municipio. La jornada llegó a su fin con un momento especialmente emotivo: la escucha conjunta del Himno de Extremadura, que puso el broche a una mañana muy señalada para el pueblo.
Como ya es costumbre, la celebración concluyó con la celebración de diferentes sorteos, más de diez, entre los 227 participantes, en los que se repartió principalmente material escolar, poniendo así el final a una mañana en la que, un año más, los vecinos pudieron disfrutar de su pueblo.
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