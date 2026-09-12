Accidente
Tres ciclistas resultan heridos tras una caída en la carretera de Jerez de los Caballeros a La Bazana
Dos de los heridos, de 51 y 66 años, están graves y han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz, mientras que el tercero, de 35, ha resultado leve
Un accidente sufrido por varios ciclistas en la carretera que une Jerez de los Caballeros con La Bazana ha dejado este sábado a tres personas heridas, dos de ellas de carácter grave.
El suceso se ha producido sobre las 8.18 horas, a la altura del circuito de autocross Joaquín Pastelero, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura. La alerta comunicaba la caída de varios ciclistas, por lo que se movilizaron efectivos sanitarios y de la Guardia Civil.
Como consecuencia del accidente, un hombre de 51 años ha sufrido un traumatismo craneal y policontusiones, mientras que otro ciclista de 66 presenta un tramatismo craneal y una contusión en el hombro. Ambos se encuentran graves y han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.
El tercer herido, un hombre de 35 años, ha sufrido policontusiones de carácter leve y ha recibido el alta en el PAC de Jerez de los Caballeros.
Hasta el lugar se desplazaron una UME de Jerez de los Caballeros, el PAC de la localidad, una unidad de Soporte Vital Básico de Fregenal de la Sierra y una patrulla de la Guardia Civil.
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