Un encuentro en Olivenza dará voz a mujeres escritoras de la provincia

Cuatro escritoras, cuatro trayectorias y una misma pregunta: ¿Qué dificultades hay que superar para hacerse un hueco entre las páginas? Para poner el foco sobre ellas nace el ciclo 'Mujeres Escritoras en la provincia de Badajoz', una iniciativa en la que colaboran la Asociación de Gestoras Culturales de Extremadura (AGCEX), la Diputación de Badajoz y el Museo Etnográfico Extremeño 'González Santana' con el objetivo de dar visibilidad a las autoras vinculadas a la provincia y acercar al público sus trayectorias, sus obras y también las dificultades que encuentran para hacerse un hueco en el mundo de la literatura.

La primera parada será Olivenza, donde este jueves, 17 de septiembre, el Museo Etnográfico Extremeño González Santana reunirá a cuatro escritoras en una mesa concebida como un encuentro abierto y distendido. Concha Guerrero Cestero, Inmaculada González, Esperanza Mancera Rosado y Chus García compartirán sus experiencias a partir de las preguntas de la moderadora, la también escritora Cándida Morillo González, en un diálogo que dará voz al público. El acceso del mismo será libre hasta completar aforo.

La cita, prevista entre las 18.00 y las 20.00 horas en la Sala de la Torre del Homenaje, no pretende limitarse a la presentación de cuatro autoras. Toni Álvarez, una de las coordinadoras de este proyecto, explica que el objetivo del ciclo "es poner en valor y dar visibilidad a las mujeres escritoras en la provincia de Badajoz".

Algún vínculo con la provincia

La idea es que las participantes tengan algún tipo de relación con la provincia. En este sentido, la coordinadora explica que "no tienen por qué ser de Badajoz", pero sí es necesario "que estén residiendo aquí, que desarrollen su vida aquí o incluso, que publiquen aquí".

Pero para la coordinadora lo verdaderamente importante no es el lugar de origen, sino la resiliencia de las autoras, "porque es muy difícil publicar y, sobre todo, mantenerse como escritora". Por eso, a la hora de seleccionarlas, también se tiene en cuenta que cuenten con un recorrido propio dentro de la literatura.

Entre ellas está Concha Guerrero Cestero, actriz y escritora formada en Sevilla, cuya obra dramática aborda especialmente la infancia, las personas mayores y la mujer. Detrás del ciclo hay, por tanto, una reivindicación que va más allá de reunir nombres. Sus organizadoras ponen el acento en la vinculación con la literatura, pero también en la necesidad de generar espacios donde puedan presentar sus proyectos, encontrarse con lectores y compartir experiencias con otras autoras.

El 19 de noviembre, en Alange

El encuentro de Olivenza será solo la primera parada de un ciclo que continuará el 19 de noviembre en Alange, donde está prevista una nueva mesa con otras cuatro escritoras, y tendrá una tercera cita el 11 de diciembre en Badajoz. Esta última reunirá a las autoras que hayan participado en los encuentros anteriores junto a otras escritoras y contará con un formato más amplio, en el que se abordarán otros temas relacionados con la creación literaria.

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La propuesta no parte de cero. Según explica esta coordinadora, el año pasado se realizó una experiencia similar que tuvo una buena acogida, lo que llevó a la asociación a plantear ahora un ciclo con varios encuentros. La iniciativa pretende que estas voces no se queden únicamente en las páginas de sus libros, sino que tengan un espacio para hablar de cómo llegaron hasta ellos, de lo que significa escribir y, sobre todo, de las historias que todavía quedan por contar.