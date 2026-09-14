San Vicente de Alcántara recupera su certamen de pintura tras un año sin celebrarse por falta de participantes

La localidad pacense de San Vicente de Alcántara recuperará el próximo 19 de septiembre su tradicional Certamen Internacional de Pintura Rápida 'Godofredo Ortega Muñoz', enmarcado en la programación de la Preferia de San Miguel.

Después de que la pasada edición no pudiera celebrarse debido a la falta de participantes, el ayuntamiento recuperará este año una cita que estaba consolidada en el municipio tras veinte ediciones. Este certamen tiene como objetivo reunir a pintores interesados en plasmar en pocas horas distintos rincones, plazas y calles del municipio.

La jornada se desarrollará de 10.00 a 17.00 horas, tiempo durante el cual los participantes deberán realizar sus obras al aire libre, tomando como inspiración los espacios y paisajes urbanos del municipio.

Entre las bases del concurso

El concurso está abierto a todas las personas mayores de 18 años, al contar con una única categoría de adultos, y permitirá plasmar mediante técnica pictórica libre cualquier lugar, rincón, paraje o entorno de San Vicente de Alcántara. Las obras deberán realizarse sobre un soporte rígido, lienzo o tablero, con unas dimensiones de entre 45 y 200 centímetros por cada lado, y cada participante deberá aportar su propio caballete y soporte.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 16 de septiembre y el certamen se celebrará el 19 de septiembre, con el sellado de los lienzos a las 10.00 horas en el Parque de España y un plazo de ejecución hasta las 17.00 horas, cuando comenzará la recepción de las obras en el ayuntamiento. Las pinturas permanecerán expuestas hasta las 18.00 horas, momento en el que se dará a conocer el fallo de un jurado anónimo integrado por personas vinculadas al ámbito artístico, cuyo resultado será inapelable. En las bases también se señala que "el certamen deberá contar con un mínimo de seis participantes para poder celebrarse".

Un taller al aire libre

El certamen convertirá durante unas horas las calles de San Vicente en un taller artístico abierto, en el que vecinos y visitantes pueden contemplar en directo el proceso creativo de los participantes. El certamen mantiene, además, su carácter internacional, favorecido especialmente por la participación de artistas procedentes de Portugal, dada la proximidad con el país vecino.

La organización ha establecido cinco premios, con una dotación económica total de 2.848 euros. El ganador recibirá 1.000 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 750 euros y el tercero, 500 euros. El cuarto y quinto premios estarán dotados, respectivamente, con 299 euros cada uno.

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La celebración del certamen supone la recuperación de una actividad que combina cultura, creación artística y promoción del patrimonio local, y que permitirá volver a contemplar San Vicente de Alcántara desde la mirada de artistas llegados de distintos puntos de España y Portugal.