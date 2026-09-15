Abrirse camino en el difícil mundo de la música: Almoraima, flamenco y fusión desde Monesterio

El nuevo sonido de flamenco fusión de Extremadura se llama Almoraima. Pilar Iglesias (voz) y Fran de Manuel (guitarra y composición), rinden homenaje a su tierra en su primer single. Grabado en Monesterio, en los estudios de Jaime Gómez, el lanzamiento se hizo coincidir con la celebración del día de la comunidad autónoma. Una propuesta musical muy original, radicalmente fresca e innovadora que invita a vivir, cantar y bailar Extremadura con un estribillo muy pegadizo.

Almoraima, explica Pilar, surge del “acercamiento” entre personas con las mismas inquietudes musicales: “Decidimos unirnos para crear, hacer música, divertir y divertirnos”. En sus actuaciones cuentan con el apoyo instrumental de, los también extremeños, Iván de Miguel (batería) y Ramón Suárez (piano).

Extremadura por bandera

En una industria musical cada vez más competitiva y masificada y, ante lo efímero de los éxitos de temporada, Almoraima lanza su single de presentación, rotundamente titulado, ‘Extremadura’. “Llevamos nuestra tierra por bandera”, asegura Pilar. “Estamos muy orgullosos de nuestra región”, afirman los componentes de este dúo que, reafirmando su extremeñidad han querido que su primer tema se haya grabado y producido en Monesterio, en los estudios GMZ de Jaime Gómez.

Se agradece la autenticidad y el esfuerzo de los creadores. En un mundo cada vez más lleno de algoritmos y creaciones engendradas a través de la inteligencia artificial, resulta muy gratificante poner en valor el trabajo artesanal, la dedicación, las emociones, la composición y las voces de Pilar y Fran.

Lanzaron su single coincidiendo con la celebración del Día de Extremadura. Un regalo musical que, “nos representa a todos”. “Hemos querido reflejar la cultura, la naturaleza, la gastronomía, el rico patrimonio extremeño…”, aseguran sus creadores.

Dificultades

Definen su música como una “mezcla flamenca con toques latinos”. Una fusión “de ida y vuelta”, remarca Pilar Iglesias. La rumba, la guajira o la milonga, “combinada con pop o el Funky”. En cualquier caso, sonidos muy agradables de escuchar, que invitan al baile y a la fiesta.

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Conscientes de las dificultades para triunfar en el mundo de la música, actualmente combinan sus actuaciones con un lento y laborioso proceso creativo. “Los músicos extremeños necesitamos más apoyo”, coinciden los integrantes de Almoraima. “Afortunadamente, en la actualidad contamos con las redes sociales, en un mundo moderno con el que podemos ir dando a conocer nuestra música”, concluye Fran de Manuel.