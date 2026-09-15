La Albuera reivindica el melón almerino con una feria repleta de gastronomía y ocio

La Albuera volverá a celebrar su Feria del Melón los días 19 y 20 de septiembre en el recinto de El Palenque, en una cita que tiene como eje uno de los productos más característicos de la localidad y que combina gastronomía, actividades, artesanía y propuestas para todos los públicos.

El encuentro, organizado por la empresa BeGreen y el Ayuntamiento de La Albuera y patrocinado por la Diputación de Badajoz, vuelve a reivindicar la relación de este municipio con el cultivo del melón y, especialmente, con su variedad tradicional 'el melón almerino'. Durante el fin de semana, el público podrá conocer y degustar este producto y descubrir distintas formas de incorporarlo a la gastronomía.

Durante el acto de presentación, la diputada provincial Ana Belén Valls ha destacado la importancia de acompañar iniciativas como esta, que ayudan a que productos agroalimentarios como este sean conocidos y valorados y que, al mismo tiempo, generan actividad en los municipios.

Una programación que va más allá del melón

El concejal de Desarrollo Local, Julio Macho, ha desgranado la completa programación de esta edición, destacando la vocación de la feria por ampliar su abanico de propuestas para llegar a todo tipo de públicos. En el terreno gastronómico, resalta especialmente la degustación de cordero asado, una iniciativa que permite incorporar a la festividad otro de los emblemas agroalimentarios más reconocidos de la provincia junto al icónico melón almerino.

El sábado 19, el recinto de El Palenque abrirá sus puertas al público acogiendo un animado mercado gastronómico y de artesanía local. La jornada integrará múltiples talleres culinarios que rendirán tributo a la fruta estrella del evento mediante iniciativas de coctelería, degustaciones de tapas frías y un showcooking interactivo diseñado para el público infantil y juvenil. La oferta lúdica y gastronómica del día se enriquecerá con catas guiadas de vino y cerveza, talleres infantiles o zonas de hinchables para el disfrute en familia.

Todo ello estará amenizado por un continuo despliegue musical que abarcará desde agrupaciones de música popular, bandas de pífanos y tambores y coros, hasta actuaciones en directo por la tarde y un cierre festivo con sesión de DJ.

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La programación del domingo 20 arrancará a primera hora con una ruta senderista que conectará el deporte con el entorno natural de la localidad. Tras la caminata, la actividad se concentrará de nuevo en el mercado con una exhibición y masterclass de corte de jamón a cargo del profesional Jesús Cantero, espectaculares demostraciones artísticas con figuras esculpidas en melón y un taller de cosmética natural para adultos. La jornada matutina se completará con una exposición de coches antiguos, nuevas catas de vinos locales y propuestas de ocio infantil, poniendo el broche final a dos días de convivencia centrados en la promoción, el arraigo y la puesta en valor del melón de La Albuera.