Azuaga acoge este viernes una nueva edición de Viriato Rock contra el racismo y la xenofobia

Azuaga acogerá este viernes en la Plaza de Toros el XXVI Viriato Rock, un festival con nombre de líder que quiere continuar su denuncia contra la intolerancia, la opresión y la injusticia de la dominación romana, pero en la sociedad actual. En concreto, lleva veinticinco años enviando un mensaje que sale de la propia juventud y llega al resto de jóvenes. Lo organiza el Ayuntamiento de Azuaga, gracias al patrocinio de la Diputación de Badajoz.

Con Sínkope y Extremo, homenaje a Extremoduro, como protagonistas de este año, se confirma de nuevo que “el festival está ligado por completo al espíritu de los jóvenes que nacen y se crían en un entorno rural y que desde él participan en los asuntos de una sociedad mucho mayor”. Así lo ha explicado la diputada provincial Paqui Silva, que ha valorado también que “este logro lo han protagonizado el tejido asociativo, las generaciones más activas y las administraciones que están más cerca de los vecinos y vecinas". Es decir, las asociaciones, los ayuntamientos y la propia Diputación de Badajoz. Porque, según ella, para que las buenas ideas salgan adelante, "hacen falta recursos públicos bien gestionados”.

El trabajo conjunto por el racismo y la xenofobia

La idea con la que nació Viriato Rock fue motivar a los jóvenes de la Campiña Sur para que se reunieran al menos una vez al año con un mismo fin: “El trabajo conjunto para intentar suprimir el racismo y la xenofobia de nuestra comarca, de ahí la denominación de Encuentro de Jóvenes contra el Racismo y la Xenofobia”, ha explicado la concejala Ruth Sepúlveda. Sepúlveda ha hablado también de la programación cultural y juvenil de la localidad a la que pertenece el festival y del espacio de “encuentro, convivencia y sensibilización” que genera.

Asimismo, ha recordado que es una oportunidad para grupos locales emergentes que pueden llegar a compartir escenario con bandas consolidadas. Hace años, Sanguijuelas del Guadiana participaba como grupo telonero y hoy es uno de los nombres más conocidos del panorama nacional. Por ello, Ruth Sepúlveda ha afirmado con orgullo que “Viriato Rock es un talismán para los músicos de la región”. Un talismán que se adapta a todos los gustos.

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Las entradas tienen un precio de 12 euros si se adquieren de manera anticipada en la Casa de Cultura y 15 euros en taquilla en la misma Plaza de Toros.