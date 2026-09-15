Puebla de la Calzada estrena dos nuevas pistas de pickleball en el club de tenis

El Ayuntamiento de Puebla de la Calzada ha construido dos nuevas pistas de pickleball en las instalaciones del club de tenis, ante la gran acogida y la creciente demanda de este deporte entre los vecinos. Las pistas estarán en breve en funcionamiento y podrán reservarse desde la semana que viene.

Puebla de la Calzada siempre se ha caracterizado por su apuesta por el deporte y por ofrecer a sus vecinos un amplio abanico de posibilidades para la práctica de distintas disciplinas. El pickleball se suma ahora a esa oferta con fuerza: el club de tenis ya contaba con una pista de este deporte, inaugurada hace justo un año, pero el creciente interés que ha suscitado ha llevado a la creación de estas dos nuevas instalaciones.

La construcción ha sido posible gracias a la Diputación de Badajoz, que ha subvencionado las obras con una ayuda de 15.000 euros, acogiéndose al Plan Avanzamos.

El concejal de Deportes, José Pérez Cabañas, ha destacado la importancia de esta nueva instalación: «Las pistas se han creado por la gran demanda de este nuevo deporte y se van a preparar las pistas para poder competir a gran nivel y poder realizar competiciones», ha señalado.

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El sistema de reserva de las nuevas pistas funcionará como hasta ahora, a través del club de tenis, mediante alquiler por horas. Las pistas estarán operativas y podrán usarse por todos aquellos que se pasen por las instalaciones a partir de la semana que viene.