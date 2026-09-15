El supermercado que se convirtió en teatro: Así han sido los 20 años de la Sala Guirigai

Hace dos décadas, en el barrio Santo Ángel de Los Santos de Maimona, había un antiguo supermercado. Hoy, en ese mismo espacio, se representan obras de compañías llegadas desde distintos puntos de España, se forman nuevos públicos y se desarrollan proyectos artísticos. Es la Sala Guirigai, que este año cumple 20 años convertida en mucho más que un escenario.

La historia comenzó cuando Magda García-Arenal y Agustín Iglesias, ambos procedentes de Madrid y con una larga trayectoria profesional, encontraron en un pueblo de Badajoz la oportunidad de desarrollar un proyecto propio. Detrás de aquella llegada hubo una serie de circunstancias que terminaron encajando: "Teníamos un buen amigo, el dramaturgo pacense Miguel Murillo, que nos contó que en los Santos de Maimona había un alcalde al que le podía interesar nuestro proyecto". Así lo recuerda Magda García-Arenal, directora de la sala.

La compañía llevaba años buscando sacar la actividad cultural de los grandes núcleos urbanos y llevarla a otros territorios. "Era la oportunidad de descentralizar nuestro trabajo, que para nosotros era muy importante", explica la directora.

Los primeros años

Los primeros años, según Magda, fueron "de muchísimo entusiasmo". La ciudadanía de Los Santos, el entorno e incluso las comarcas de alrededor acogieron la iniciativa con muchas ganas. La llegada de una compañía profesional despertó interés ya que la apuesta tenía una particularidad: "La programación que hacemos son de compañías nacionales que giran por los principales teatros", explica la directora.

Sin embargo, la actividad de Guirigai no se limita a llenar la sala de funciones. Desde sus comienzos, entendieron que para crear una relación duradera con el territorio era necesario formar espectadores. De ahí que una de sus líneas de trabajo haya sido desde el principio la campaña escolar, que comenzó con el proyecto ‘Acción jóvenes al teatro’. Una apuesta que continúa hoy y que va más allá de pensar en el público del futuro. "Todos los niños tienen que tener el derecho a estar en contacto con el arte", defiende García-Arenal.

Niños durante la campaña escolar de Guirigai. / Cedida

La programación dirigida a los adultos ha mantenido, mientras tanto, unas líneas muy definidas. El teatro contemporáneo, las propuestas comprometidas social y políticamente y el teatro feminista forman parte de una identidad que la sala ha conservado durante estas dos décadas. "No entiendo una sociedad que no sea igualitaria", señala su directora, que considera que esa mirada feminista ha estado presente desde el comienzo y seguirá formando parte del proyecto.

Mantener la esencia, adaptarse a los cambios

Dos décadas dan para muchos cambios y Guirigai no ha permanecido ajena a ellos. La crisis económica marcó uno de los primeros grandes golpes para el proyecto y años después, la pandemia supuso otro paréntesis especialmente duro para un espacio basado, precisamente, en reunir a artistas y espectadores.

"Los teatros nunca están tranquilos con respecto al público", reconoce García-Arenal. A pesar de que Guirigai cuenta con espectadores habituales y con público procedente de las localidades de las comarcas del entorno, cada espectáculo obliga a volver a empezar: promocionarlo, encontrar nuevos espectadores y mantener el vínculo con quienes ya conocen la sala.

El próximo capítulo

La celebración del 20º aniversario comenzó el pasado 12 de septiembre con 'Romancero gitano y otros deseos', la producción número 60 de Guirigai, y tendrá uno de sus momentos destacados en octubre, cuando la sala participe en el IX Foro de Cultura y Ruralidades que se celebrará en Zafra.

"Aunque este último es un evento nacional y con mucha proyección, tenemos otro que es pequeñito, pero muy especial para nosotros". El aniversario mirará también a los más pequeños a través de '¡1, 2, 3 y 4! Alberti para niñas y niños curiosos', un espectáculo para la primera infancia creado por Agustín Iglesias y Magda García-Arenal que se incorporará a la campaña escolar.

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El futuro pasa por ampliar las fronteras de Guirigai y convertirla en un espacio de creación que vaya más allá de las artes escénicas, abierto al audiovisual, la performance y el arte contemporáneo. Pero la idea sigue siendo la misma que hace 20 años: acercar la cultura al territorio y hacerla accesible. Con entradas de unos 10 euros y bonos para facilitar el acceso a varias funciones, lo que comenzó en un antiguo supermercado de Santo Ángel, afronta ahora una nueva etapa sin perder su esencia.