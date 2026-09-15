Un vecino de Villafranca reclama recuperar su vivienda tras un año de lucha con el inquilino

Un vecino de Villafranca de los Barros, identificado con las iniciales D.D.R., reclama desde hace aproximadamente un año recuperar una vivienda de su propiedad que mantiene alquilada. Según explica el propietario, comunicó al inquilino su intención de recuperar el inmueble para entrar a vivir en él, pero asegura que, pese al tiempo transcurrido, no ha conseguido que abandone la vivienda.

Hemos hablado con D.D.R., propietario del inmueble, quien asegura que durante este periodo ha intentado ponerse en contacto con el inquilino tanto por teléfono como a través de WhatsApp, sin conseguirlo. Según relata, en todo un año únicamente ha podido hablar con la abogada del arrendatario en una ocasión. El propietario señala que el inquilino se encuentra al corriente del pago del alquiler.

El arrendador afirma que ha intentado buscar una solución antes de acudir a los tribunales y que incluso se llegaron a localizar otras viviendas en el mismo bloque, con precios similares, para facilitar que el inquilino pudiera trasladarse además de una mudanza gratuita. Según su versión, estas alternativas tampoco fueron aceptadas.

El caso ya está en los tribunales

Ante la falta de acuerdo, el propietario asegura que ha presentado una demanda ante el juzgado de Villafranca de los Barros para reclamar la recuperación de la vivienda. También ha puesto el caso en conocimiento de la Guardia Civil.

D.D.R. sostiene que ha agotado las vías que tenía a su alcance antes de iniciar las acciones judiciales y que su intención es recuperar una casa que, según afirma, ha conseguido pagar "con sacrificio y trabajo".

El propietario reconoce que la situación le ha llevado a tomar medidas que, según asegura, no había imaginado tener que adoptar y afirma que continuará adelante con el procedimiento para intentar recuperar el inmueble.

Convoca una manifestación frente a la vivienda

Como parte de su reivindicación, D.D.R. ha convocado una manifestación pacífica para el próximo viernes 18 de septiembre. La concentración tendrá lugar a las 21:00 horas en la calle Antonio Machado, frente a la fachada del edificio donde se encuentra la vivienda.

El propietario ha comunicado previamente la convocatoria a la Subdelegación del Gobierno y señala que se desarrollará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A las 21:30 horas está prevista la lectura de un manifiesto, en el que expondrá públicamente su situación.

D.D.R. hace un llamamiento a los vecinos que quieran acompañarle y a los medios de comunicación, y asegura que la protesta será sin siglas ni color político.