Zalamea de la Serena vive sus fiestas de la Cruz con Antonio Orozco y su histórico rodeo equino

El pasado sábado, 12 de septiembre, comenzaron en Zalamea de la Serena la Feria y Fiestas de la Cruz, que se prolongarán hasta el próximo día 21. Las ferias de Zalamea son, sin lugar a dudas, unas de las más antiguas de la región. Sus orígenes se remontan al año 1606 y llegaron a convertirse en una de las citas de referencia en España en lo que respecta al rodeo de ganado equino.

El domingo 13 tuvo lugar el pregón de apertura de la feria, a cargo de Anselmo Pérez Blanco, al que siguió el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

El programa cuenta con varios platos fuertes en los ámbitos musical, religioso y tradicional. Uno de los más destacados se celebró el pasado sábado en el campo municipal de deportes, donde, a partir de las 22.00 horas, tuvo lugar la actuación estelar de Antonio Orozco. El artista hizo las delicias de los 4.300 seguidores y espectadores que se dieron cita en Zalamea de la Serena.

Jornada importante

Este lunes 14 se vivió también una de las jornadas más importantes de las fiestas en el apartado religioso, con la celebración del Día de la Cruz. Durante la madrugada, cientos de peregrinos llegados desde distintos puntos de la comarca de La Serena acudieron a Zalamea para visitar al Santísimo Cristo de la Quinta Angustia y profesarle su devoción. Por la noche, la música volvió a ser protagonista con la actuación del cuadro flamenco Carmen Pérez, en la plaza de la Constitución.

Otra de las grandes citas llegará el jueves 17, con la celebración del tradicional rodeo de ganado equino en el recinto de la Peña Lengua. Durante la jornada se entregarán trofeos a los mejores ejemplares y se espera, como es habitual, una importante afluencia tanto de público como de ganado.

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Concursos, campeonatos deportivos, actuaciones musicales, el rodeo equino, la tirada al plato y numerosas actividades más completan una programación que llenará Zalamea de la Serena de ambiente durante nueve días de fiesta.