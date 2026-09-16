Los pueblos de menos de 20.000 habitantes ya pueden solicitar cerdos para celebrar matanzas didácticas

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha una nueva edición de la Campaña de Matanzas Didácticas, una iniciativa que contribuye a mantener y transmitir una de las tradiciones culturales y gastronómicas más arraigadas de la provincia.

La campaña contempla la cesión gratuita de ejemplares de cerdo procedentes de la Finca La Cocosa, propiedad de la institución provincial, a municipios y entidades locales menores de la provincia con menos de 20.000 habitantes para la celebración de matanzas didácticas.

Las actividades podrán celebrarse entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo de 2027, con un carácter divulgativo y participativo que permita acercar a la ciudadanía los conocimientos y prácticas vinculados a esta tradición y favorecer su transmisión entre generaciones.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 15 de octubre de 2026 a través del Registro Electrónico de la Diputación de Badajoz, acompañadas de la documentación y programación previstas en la campaña

Explicaciones abiertas al público

Las entidades participantes deberán incluir en su programación al menos las tres actividades didácticas obligatorias previstas en la campaña: el despiece y clasificación de la canal en función de su destino, la preparación de aliños y picado de carne según el embutido a elaborar y la elaboración de embutidos.

Estas actividades deberán desarrollarse de forma explicativa y abierta al público, favoreciendo el conocimiento de las distintas fases de la matanza tradicional y la transmisión de los saberes asociados a esta práctica.

La edición 2026/2027 incorpora, además, algunas novedades. Entre ellas, se recoge expresamente que tanto los animales cedidos como los productos obtenidos deberán destinarse a las finalidades propias de la campaña, sin que puedan ser objeto de venta, comercialización o de aprovechamiento con finalidad económica. Tampoco podrá establecerse una contraprestación económica por la entrega, distribución o consumo de estos productos.

Asimismo, se incorpora una programación más detallada de las actividades que deberá acompañar a la solicitud y se desarrolla el sistema de valoración y prioridad de las entidades participantes. Este sistema permitirá establecer el orden de las solicitudes y determinar la asignación de animales en aquellos casos en los que el número de peticiones supere la disponibilidad existente.

En la valoración tendrán especial consideración las actividades complementarias que contribuyan a poner en valor la cultura regional, el trabajo artesano, el consumo de productos locales y la participación de diferentes generaciones. Las actividades que sean objeto de valoración deberán quedar posteriormente acreditadas junto con el desarrollo de la campaña.

Para facilitar el desarrollo de la campaña

La convocatoria recoge también algunas precisiones relativas a la modificación de las actividades programadas y a las posibles renuncias, con el objetivo de facilitar una adecuada organización de las celebraciones. Los cambios de fecha, lugar, recepción de los animales o actividades complementarias deberán comunicarse mediante el procedimiento establecido y contar con la conformidad del servicio.

El cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña será tenido en cuenta en el sistema de prioridad y asignación de animales de futuras ediciones, favoreciendo así la continuidad de aquellas iniciativas que desarrollen adecuadamente las actuaciones previstas.

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Con esta nueva convocatoria, la Diputación de Badajoz continúa respaldando a los municipios de la provincia en la conservación de una tradición estrechamente vinculada al medio rural y al patrimonio gastronómico extremeño, al tiempo que favorece espacios de convivencia, participación y transmisión de conocimientos entre generaciones.